Shade insultato da Inigo Placido, sfoga la sua frustrazione sui social. Stiamo parlando proprio del figlio di Michele Placido, fratello di Brenno, Michelangelo e Violante. La vicenda non è attuale ma Shade, all’anagrafe Vito Ventura, ha riesumato gli screenshot per condividere l’accaduto con i suoi follower.

Shade insultato da Inigo Placido

Qualche tempo fa Shade e Inigo si sono incontrati virtualmente tra i commenti a un post di Rosa Chemical, il rapper italiano che nel 2020 ha pubblicato il secondo disco Forever. In uno dei commenti Shade aveva scherzato paragonando Manuel Franco Rocati – questo il nome di battesimo di Rosa Chemical – a Eminem. In quel momento era intervenuto Inigo, classe 1988 e figlio del regista, attore e sceneggiatore Michele Placido, con un commento al vetriolo proprio all’indirizzo di Shade.

“Ho ricevuto un insulto qualche tempo fa dal figlio di un noto attore. Non mi andava di mostrarvelo perché non gli ho dato molto peso e l’ho trovato un po’ triste.

Però trovo anche giusto che vediate come crescono questi trentenni ‘figli d’arte’ convinti di essere capi del mondo”.

Ecco il messaggio di Inigo contro Shade: “Vitodown, l’unica cosa che puoi fare con la tua ‘musica’ e (sic!) nasconderti”.

La parola “down” come insulto

A infastidire Shade, soprattutto, è l’uso della parola “down” come un insulto. A tal proposito il rapper ricorda che tempo fa aveva lavorato in un contesto nel quale erano presenti proprio dei ragazzi down: “Posso assicurare che erano molto maturi”, racconta, e lancia una frecciatina contro il verso “essere” alla terza persona del presente indicativo che Inigo Placido, come mostrano gli screenshot, ha usato senza l’accento.

“L’uso della parola ‘down’ come insulto mi fa vomitare.

Anni fa ho lavorato (cosa che forse lui non ha mai fatto) con ragazzi down e posso assicurare che erano molto maturi e, a differenza sua, sapevano utilizzare il verbo essere e mettere l’accento sulla E quando necessario”.

Shade coglie questa esperienza per parlare dell’importanza dell’educazione in famiglia. Inigo è “figlio d’arte”, scrive Shade, e questo non deve diventare un pretesto per poter agire e insultare indisturbati. “Mio padre faceva il meccanico”, puntualizza il rapper per specificare che educazione e rispetto devono prescindere dal mestiere svolto.

I fan del rapper lo sostengono e gli dimostrano solidarietà, e alcuni di essi confessano di non conoscere il figlio del regista. Shade, insultato da Inigo Placido, decide dunque di liberarsi da un peso e documenta quel brutto episodio sui social e per il momento il diretto interessato non ha lanciato alcuna replica.

