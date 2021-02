Abbiamo finalmente notizie più concrete da fornire a tutti coloro che sono in attesa di ricevere il bonus collaboratori sportivi in Italia, almeno per quanto riguarda la mensilità di novembre. Nonostante in tanti stiano vedendo la domanda ancora in istruttoria nell’area personale, la situazione pare si stia sbloccando una volta per tutte. A conti fatti, abbiamo conferme ufficiali rispetto a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, quando ci eravamo soffermati sulle testimonianze di coloro che avevano ricevuto assistenza da Sport e Salute.

Sta arrivando il bonus collaboratori sportivi di novembre

Qual è la situazione per tutti coloro che sono ancora in attesa del bonus collaboratori sportivi in Italia? In attesa di ricevere informazioni anche sulle mensilità di gennaio e febbraio, per le quali è indispensabile fare dapprima dei passi in avanti con la crisi di governo (resta in piedi l’ipotesi della completa erogazione “accorpata” a partire dal 5 marzo, ma il provvedimento ancora non è stato ratificato), oggi ci sono novità. Qui di seguito, infatti, trovate quanto riportato proprio da Sport e Salute all’interno della sua pagina Facebook:

“Buongiorno. Tutte le istruttorie sono terminate, ad eccezione di un limitato numero di fattispecie relative a minori per cui mancava il consenso dei genitori. Nei prossimi giorni, pertanto, riceverete il pagamento, oppure, nel caso di mancanza dei requisiti, la comunicazione di rigetto“.

Insomma, stiamo vivendo una settimana cruciale per tutti coloro che sono ancora in attesa del saldo del bonus collaboratori sportivi di novembre. Entro pochi giorni tutti riceveranno una risposta, in termini di pagamento, o nella peggiore delle ipotesi con il rigetto della propria domanda. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori novità. Nel frattempo, qualora abbiate ottenuto riscontri, non esitate a commentare l’articolo qui di seguito, in modo da avere altri riscontri.