Bisogna parlare di Huawei Watch GT 2 oggi, perché al di là di alcuni malfunzionamenti che abbiamo provato ad analizzare nei giorni scorsi, ci sono alcuni aspetti molto delicati che dobbiamo esaminare oggi 3 febbraio. In tanti si chiedono se sia possibile utilizzare app di terze parti con questi dispositivi. Tra una versione e l’altra del prodotto cambia davvero tutto ed oggi proveremo a rendere chiare alcune questioni centrali, trattandosi di un tema che agli occhi degli utenti potrebbe fare la differenza.

Installare app di terze parti su Huawei Watch GT 2: la situazione ad oggi

Qualora abbiate intenzione di testare app di terze parti su Huawei Watch GT 2, dovete sapere che la versione standard del prodotto non ve lo consente. Lo stesso non possiamo dirlo per la variante Pro, anche se tanti utenti hanno trovato da ridire sotto questo punto di vista. Proviamo dunque a distinguere i casi, citando in primo luogo quanto affermato dall’assistenza italiana sui propri canali social in questi giorni, dopo una domanda precisa da parte di utente:

“In merito alla tua domanda ti comunichiamo che attualmente non è possibile scaricare applicazioni di terze parti all’interno del Huawei Watch GT2. Tale funzione è invece da poco disponibile per Huawei Watch Gt2 Pro. Continua a seguirci per restare sempre informato in merito alle novità che abbiamo in serbo“.

Premesso questo, almeno per quanto concerne Huawei Watch GT 2, va anche aggiunto che a detta di alcuni utenti, attualmente, ci sarebbero appena 13 applicazioni disponibili. A dir poco inutili secondo altri. Insomma, anche sui social Huawei Mobile è stata invitata a lavorare per dare ai propri utenti una buona scelta di app e funzionalità. Soprattutto considerando il fatto che tanti altri smartwatch offrono al contrario del produttore asiatico. Vedremo come andranno le cose in questo senso.