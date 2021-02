Dopo tanta attesa per i gamers di tutto il mondo, c’è la speranza di veder presto disponibili nuove scorte PS5. la console Sony ha fatto registrare numeri da record nel primo periodo di vendita ufficiale di fine 2020. Proprio per questo motivo, c’è tutta l’intenzione di dare una nuova e decisiva spinta alla catena produttiva per mettere a disposizione il numero maggiore di dispositivi per i possibili acquirenti.

Gli ultimi dati messi a disposizione dalla stessa Sony ci indicano che proprio entro dicembre 2020 sono stati venduti ben 4.5 milioni di console. Numeri da capogiro, pure se paragonati al via della commercializzazione della precedente PS4. C’è una forte domanda da parte del mercato a cui corrisponde un’offerta della produzione decisamente inadeguata. Per questo motivo l’azienda giapponese si è detta pronta ad un nuovo sforzo che dovrebbe concretizzarsi in un numero importante di nuovi pezzi messi a disposizione entro il prossimo 31 marzo.

Tra il corrente mese di febbraio e ancora quello di marzo dovrebbero essere immessi sul mercato altri 3,5 milioni di PS5. Quello che non è chiara, tuttavia, è la distribuzione geografica del numero non esiguo di nuove console. Nel mercato occidentale, tra Europa e USA, la domanda per il nuovo dispositivo è importantissima. Allo stesso tempo in terra asiatica e naturalmente proprio in Giappone sono in molti a puntare alla nuova arrivata. Il nuovo sforzo produttivo rischia dunque di essere ancora non sufficiente e scatenare nuovamente il fenomeno dei “bagarini” con la rivendita a prezzi spropositati proprio della console.

Per il momento, la comunicazione della Sony in merito alla prossima disponibilità di scorte PS5 non ha fatto seguito ad alcun annuncio sulle vendite da parte di grossi e-commerce come Amazon in primis ma neanche catene di elettronica (anche nostrane) come Mediaworld, Unieuro, Trony. Nuovi aggiornamenti sono tuttavia attesi a breve.