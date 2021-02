Morto il fratello di Dayane Mello è calato in casa un silenzio e uno sconforto che non sarà difficile dimenticare. La bella brasiliana ha ricevuto la notizia della morte del giovane Lucas, solo 26 anni, in seguito ad un brutto incidente stradale, e subito dopo ha deciso di rimanere nella casa e non rinunciare per via della situazione in cui ci troviamo, situazione che non le permetterebbe di arrivare subito in Brasile tra le braccia del padre e della sua famiglia per via della Pandemia in corso e la quarantena che ci sarà da fare. Per questo Dayane, almeno per il momento, ha deciso di rimanere nella casa e farsi coccolare dagli altri concorrenti che si sono stretti intorno a lei come una vera e propria famiglia dimenticando, per un attimo, liti e incomprensioni degli ultimi giorni.

Questo però non ha messo fine alle polemiche, anzi. Qualcuno ha evidenziato il fatto che la brasiliana non rinuncerà facilmente a questa corsa finale (vedi Salvo Veneziano) mentre altri ancora sono pronti a chiedere la chiusura anticipata del Grande Fratello Vip 2020. Il pubblico sui social appoggia il malumore dei concorrenti in gioco che, a cominciare da Stefania Orlando, si sono detti davvero consumati e devastati e, al momento, impossibilitati a pensare ad altro se non a quello che è successo a Dayane Mello.

Proprio per questo i concorrenti sembrano pronti a chiedere la finale già lunedì 8 febbraio, come da programma in un primo momento, e a loro si sono uniti anche i fan sui social che stanno spingendo gli ex a non presentarsi in studio in segno di rivolta e di rispetto per la brasiliana. Quale sarà la decisione della produzione? Si arriverà davvero ad una chiusura anticipata dopo questa sconvolgente notizia o da domani i nostri vip torneranno a sorridere?