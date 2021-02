Sono state annunciate le nomination dei Kids Choice Awards 2021 che si terranno sabato 13 marzo a Los Angeles. In Italia, lo show andrà in onda in differita, venerdì 19 marzo alle ore 20.00 su Nickelodeon, al canale 605 di Sky.

L’attore, comico e leggenda del Saturday Night Live Kenan Thompson (Kenan, All That) è il presentato ufficiale dell’evento dedicato al mondo dei bambini e dei ragazzi che da tutto il mondo potranno votare e sostenere i propri cantanti, attori, film e influencer preferiti.

Le votazioni sono da oggi aperte sul sito ufficiale della manifestazione musicale, Kca.nicktv.it. Le votazioni sono aperte anche tramite Twitter e in questo caso bisognerà twittare inserendo gli hashtag appositi, ovvero: #KCA e #VotaNomeStar.

In attesa di conoscere l’elenco dei performerà dei KCA, a guidare le nomination è la superstar internazionale Justin Bieber con cinque categorie. Stranger Things ha totalizzato 4 nomination ai Kids Choice Awards 2021; Ariana Grande, I Croods 2: Una Nuova Era, Henry Danger, High School Musical: The Musical: La serie, Soul, Trolls World Tour e Wonder Woman 1984 sono in lizza con tre nomination ciascuno.

Tra le nomination musicali dei Kids Choice Awards 2021 troviamo anche Harry Styles e Post Malone con Drake, Justin Bieber, Shawn Mendes e The Weeknd nella categoria riservata al miglior cantante uomo. Nella stessa categoria riservata alle donne troviamo in lizza Ariana Grande, Beyoncé, Billie Eilish, Katy Perry, Selena Gomez e Taylor Swift.

Le nomination dei Kids Choice Awards 2021

Internet Star preferita

Cecilia Cantarano

DinsiemE

Ryan Prevedel

Simone Berlini

Swami Caputo

Nuova star

Antony

Michelangelo Vizzini

SickVladi

VirgiTsch

Yusuf Panseri

Star comica

Daniele Davì

Martina Socrate

Paky

Scottecs

Tommaso Cassissa

Programma TV per ragazzi preferito

Alexa & Katie

Hai paura del buio?

Danger Force

Henry Danger

High School Musical: The Musical: La serie

A casa di Raven

Programma TV per famiglie preferito

Black-ish

Cobra Kai

Fuller House

The Mandalorian

Stranger Things

Young Sheldon

Reality Show preferito

America’s Got Talent

American Idol

American Ninja Warrior Junior

LEGO Masters

Il cantante mascherato

The Voice

Cartone animato preferito

Alvinnn!!! and the Chipmunks

The Boss Baby: di nuovo in affari

LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar

A casa dei Loud

SpongeBob SquarePants

Teen Titans Go!

Star TV femminile preferita

Ella Anderson (Piper Hart, Henry Danger)

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Candace Cameron Bure (D.J. Tanner-Fuller, Fuller House)

Camila Mendes (Veronica Lodge, Riverdale)

Raven-Symoné (Raven Baxter, Raven’s Home)

Sofia Wylie (Gina, High School Musical: The Musical: The Series)

Star TV maschile preferita

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical Series)

Dylan Gilmer (Young Dylan, Tyler Perry’s Young Dylan)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger and Danger Force)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

Film preferito

Dolittle

Hamilton

Hubie Halloween

Mulan

Sonic the Hedgehog

Wonder Woman 1984

Attrice di film preferita

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes)

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman, Wonder Woman 1984)

Anne Hathaway (Grand High Witch, The Witches)

Vanessa Hudgens (Princesses, The Princess Switch: Switched Again)

Yifei Liu (Mulan, Mulan)

Melissa McCarthy (Carol Peters, Superintelligence)

Attore di film preferito

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic the Hedgehog)

Robert Downey Jr. (Dr. John Dolittle, Dolittle)

Will Ferrell (Lars Erickssong, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Lin-Manuel Miranda (Alexander Hamilton, Hamilton)

Chris Pine (Steve Trevor, Wonder Woman 1984)

Adam Sandler (Hubie Dubois, Hubie Halloween)

Film d’azione preferito

Onward

I Croods 2: Una nuova era

Phineas and Ferb il Film: Candace contro l’universo

Trolls World Tour

Scoob!

Soul

Artista femminile preferita

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gomez

Taylor Swift

Artista maschile preferito

Drake

Harry Styles

Justin Bieber

Post Malone

Shawn Mendes

The Weeknd

Band preferita

Black Eyed Peas

BLACKPINK

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

OneRepublic

Collaborazione musicale preferita

“Be Kind” – Marshmello & Halsey

“Holy” – Justin Bieber ft. Chance the Rapper

“Ice Cream” – BLACKPINK & Selena Gomez

“Lonely” – Justin Bieber & benny blanco

“Rain on Me” – Lady Gaga & Ariana Grande

“Stuck with U” – Ariana Grande & Justin Bieber

Canzone preferita

“Blinding Lights” by the Weeknd

“Cardigan” by Taylor Swift

“Dynamite” by BTS

“Toosie Slide” by Drake

“Wonder” by Shawn Mendes

“Yummy” by Justin Bieber

Star dei social femminile preferita

Emma Chamberlain

Charli D’Amelio

GamerGirl

Addison Rae

JoJo Siwa

Maddie Ziegler

Star dei social maschile preferita

James Charles

Jason Derulo

David Dobrik

MrBeast

Ninja

Ryan’s World

Star dello sport femminile preferita

Simone Biles

Alex Morgan

Naomi Osaka

Candace Parker

Megan Rapinoe

Serena Williams

Star dello sport maschile preferita

Tom Brady

Stephen Curry

LeBron James

Patrick Mahomes

Lionel Messi

Russell Wilson

Videogame preferito

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Fortnite

Minecraft

Pokémon GO

Roblox

Star mondiale preferita

BTS

David Guetta

Sebastian Yatra

Taylor Swift

Savannah Clarke

Master KG