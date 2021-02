Mentre raccoglieva oltre 100 milioni di dollari per l’Organizzazione Mondiale della Sanità durante la fase più acuta della pandemia, Lady Gaga combatteva il Covid in famiglia.

La popstar newyorchese di origini italiane, recentemente grande protagonista dell’Inauguration Day del governo Biden-Harris con l’esecuzione dell’inno nazionale, ha avuto a che fare col Coronavirus da vicino: Lady Gaga lo ha raccontato per la prima volta molto tempo dopo, in un’intervista a PEOPLE per il numero di prossima uscita, rivelando che un membro della sua famiglia è stato ricoverato in ospedale durante la prima fase della pandemia.

Rispondendo alla domanda su cosa le abbia dato speranza in un anno difficile come il 2020, che l’ha costretta anche ad annullare il suo tour mondiale a supporto dell’album Chromatica, Lady Gaga è crollata in un pianto liberatorio.

Devo essere onesta. Sto per piangere dall’altro capo del telefono perché in realtà sono i medici, gli infermieri, i lavoratori essenziali. Non ho concordato con questa persona di parlarne pubblicamente, ma ti dirò che un membro molto importante della mia famiglia è stato molto, molto malato di recente ed è stato in ospedale per quasi due mesi. È stato in terapia intensiva da solo molte volte perché non puoi entrare con più di una persona, ammesso che tu possa entrare. Non ho mai visto atti di coraggio così eroici come quelli a cui ho assistito, guardando questi dottori, infermieri e persone che pulivano negli ospedali.

Lady Gaga ha mantenuto il riserbo sull’identità della persona che si è ammalata e ha raccontato quest’esperienza familiare solo per poter ringraziare pubblicamente medici e lavoratori del settore sanitario che hanno fatto l’impossibile di fronte ad un’emergenza sanitaria inedita che ha colto tutti impreparati. La Germanotta ha sperimentato in prima persona, facendo visita al familiare malato, la disponibilità e la gentilezza che il personale sanitario ha riservato anche ai parenti dei malati.

Hanno messo il loro cuore e la loro anima nel loro lavoro, e si sono anche presi cura di me, e – te lo assicuro – nessuno avrebbe potuto riconoscermi dietro tutti quegli armamenti che avevo addosso. Hanno semplicemente detto, ‘Come stai? Come va? la tua famiglia? Va tutto bene? Possiamo fare qualcosa?

Dopo aver raccolto insieme all’associazione Global Citizen oltre 127 milioni di dollari con il concerto One World: Together at Home per sostenere i lavoratori della sanità nella battaglia contro il Coronavirus, Lady Gaga non ha smesso di impegnarsi su questo fronte. Ha infatti collaborato con l’International WELL Building Institute per promuovere il WELL Health-Safety Seal, un programma che verifica che gli edifici abbiano adottato le misure di sicurezza necessarie per tutelare la salute e l’incolumità dei visitatori delle strutture sanitarie durante la pandemia, così da permettere ai parenti di visitare i degenti senza pericoli per sé e per gli altri.