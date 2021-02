La Caserma si prepara a tornare in onda dopo gli ottimi ascolti (e le polemice e le critiche) degli esordi. L’appuntamento è fissato per oggi, 3 febbraio, con una seconda puntata tutta da guardare visto che l’arrivo di un nuovo plotone porterà sullo schermo otto allievi pronti a presentarsi mandando in tilt i “veterani” del programma. Nel secondo appuntamento, il clima di serenità tra i commilitoni verrà destabilizzato dall’arrivo di otto nuovi ragazzi ovvero Denis Brioschi; Elia Giorgio Cassardo; Emanuele Cimadoro; Carmelo Matteo Corsaro; Andrea Giovanni Fratino; Simone Peroni; Matteo Rizzolo; Andrea Antonio Rosa.

Saranno loro a mettere in crisi le matricole, soprattutto quelle maschile, e sarà allora che scoppierà lo scontro che entusiasmerà le donne del programma. E’ in questo contesto che i nuovi arrivati dovranno affrontare le prove ginniche mostrando agli istruttori le loro abilità fisiche. Anche questa volta, c’è chi si distinguerà in prestanza fisica e chi, invece, riscontrerà qualche difficoltà e a quel punto toccherà ai veterani de La Caserma istruire a dovere gli otto nuovi arrivati spiegando loro le regole di comportamento.

🎖️Denis, Carmelo, Matteo e Simone sono pronti a entrare 👉🏻Rispetteranno le rigide regole de #LaCaserma?



💫 Stasera, ore 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/CVdkRvQDxs — Rai2 (@RaiDue) February 3, 2021

Le novità per i ragazzi de La Caserma non mancheranno visto che proprio nella seconda puntata di oggi verranno introdotti il servizio di piantone notturno e l’attività di svago allo spaccio dove sarà finalmente concessa anche qualche birra. Ci sarà modo di apprendere l’arte del camouflage e poi arriverà la suddivisione in tre squadre e dovranno sostenere come prima prova di gruppo la corsa zavorrata. Solo una delle tre avrà modo di vincere ma con quale premio?

La voce di Simone Montedoro, nel ruolo di narratore, racconta e accompagna le avventure dei giovani durante tutte le puntate. Lo scenario sarà ancora quello di Levico, in provincia di Trento.