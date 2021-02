Per fortuna è stato solo un grande spavento per l’incidente Mertens. L’attaccante del Napoli, sabato sera scorso, aveva noleggiato un aereo privato ed era volato in Belgio per monitorare e curare il tormentato infortunio alla caviglia sinistra, che si è riacutizzato durante i quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. Purtroppo, il jet, una volta atterrato a Deurne, nei pressi di Anversa, sarebbe andato fuori pista. Sono stati attimi di paura per l’incidente Mertens, ma grazie a Dio tutto si è risolto senza conseguenze.

Il calciatore stesso aveva capito che qualcosa non andava nel verso giusto. Stando a quanto riportato dal portale di informazione belga Het Laatste Nieuws, il jet privato, un aereo Cessna della compagnia croata Jung Sky, una volta giunto all’aeroporto di Deurne, avrebbe riscontrato delle difficoltà a causa della forte pioggia, tanto che i piloti durante le manovre di atterraggio non sono riusciti a mantenere il velivolo sulla pista.

L’aereo è scivolato fuori pista ed è finito nell’erba della zona di sicurezza. Un portavoce dei vigili del fuoco di Anversa, come riportano i media belga, ha dichiarato di essere stati chiamati sabato sera intorno alle ore 21.20 per fornire assistenza, riposizionando il jet sulla pista con veicoli tecnici. Fortunatamente “Ciro” Mertens sta bene e non ha riportato alcuna ferita o lesione, ma solo un grande spavento insieme alla sua cagnolina Juliette, che ha viaggiato con lui. L’attaccante 33enne di Lovanio ha scelto di tornare in patria per proseguire il ciclo di riabilitazione ad Anversa con il sistema “Move To Cure” insieme al fisioterapista della nazionale belga Lieven Maesschalck, che già si era occupato di Dries in seguito all’infortunio alla caviglia. Ricordiamo che il numero 14 azzurro si è era fatto male a San Siro, nel mese di dicembre scorso durante il match contro l’Inter, dove è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco dopo solo un quarto d’ora dall’inizio. La cosa più importante è che l’incidente Mertens aereo abbia creato solo tanto spavento.