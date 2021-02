Il momento di salutare Made in Italy è arrivato. Proprio oggi, 3 febbraio, a partire dalle 21.30 circa su Canale5 andrà in scena il finale della fiction che ha segnato il debutto dell’ottima Greta Ferro e sarà proprio la sua Irene a chiudere in bellezza un’ultima puntata intensa che la porterà al cospetto di Fiorucci pronto a lanciare il suo negozio in quel di New York. Sarà questo l’evento clou di questa sera ma che arriverà dopo momenti intensi in cui sentiremo parlare di gravidanze ma anche di addii e novità. Cosa succederà quindi in questa nuova puntata?

Nel finale di Made in Italy, Beppe Modenese, imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai alla quale sono invitate a partecipare anche Rita e Irene che così può incontrare Davide Frangi che la invita a cena. La serata finisce in un hotel di Bellagio e questo loro incontro potrebbe avere risvolti interessanti proprio negli ultimi minuti di questa puntata.

Ecco il promo della puntata:

Intanto Monica, che ha trovato un nuovo appartamento in affitto, inizia a frequentare Diego, il figlio della padrona di casa. Nava e Ludovica hanno abbandonato Appeal per fondare Fascino, una rivista concorrente che sta rubando i migliori fotografi sulla piazza. Mentre il direttore di Appeal Frattini rivela a Rita di essere molto malato, l’entusiasmo di Irene riesce a motivare tutta la redazione: per far ripartire Appeal andrà a New York all’inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci e a trovare nuovi fotografi.

Sarà qui che si chiuderà questo primo capitolo con una straziante morte che potrebbe cambiare la vita di Rita e una notizia sconvolgente che potrebbe fare lo stesso con quella di Irene. Sarà questo a scrivere i fondamenti della seconda stagione della serie già in lavorazione (almeno secondo le ultime rivelazioni di Valsecchi)?