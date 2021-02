Quello che fino a poco mesi fa era uno strumento che a stento conoscevate adesso si è rivelato un alleato prezioso, complice la situazione di emergenza sanitaria in cui purtroppo ancora ci troviamo. Chi non ha usato almeno una volta in queste settimane Google Meet, il servizio del colosso di Mountain View per le conferenze? Ci si può organizzare facilmente riunioni tra più partecipanti, oppure avvalersene per la didattica a distanza, come in effetti spesse volte succede.

Prima di avviarlo ci si chiede puntualmente se il microfono e la webcam sono ok per una riunione o un’interrogazione programmata. Si perdono, per questo, minuti preziosi, che si potrebbero dedicare ad altre attività, ben più fruttuose. Ecco perché Google Meet è stato da poco dotato della ‘green room‘, una sorta di stanza virtuale in cui è possibile effettuare controlli generali sulle parti video e audio, prima ancora di far partire una riunione. Una volta dentro la green room, si potrà modificare l’illumiinazione, posizionare meglio la webcam, verificare il corretto funzionamento del comparto audio ed anche scegliere quale speaker o microfono impiegare durante la videoconferenza.

La nuova feature è in fase di implementazione progressiva durante i prossimi quindici giorni, e verrà resa disponibile per i livelli che seguono:

“Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, nonché per i clienti G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Non profit”.

Troverete tutte le informazioni del caso sul portale ‘workspaceupdates.googleblog.com’, consultabile a questo indirizzo. Sappiamo quanto prezioso si stia rivelando Google Meet (anche se i concorrenti offrono strumenti altrettanto validi, che sarebbe meglio prendere comunque in considerazione prima di decidere quale utilizzare), ed è un bene che il colosso di Mountain View abbia deciso di migliorarlo oltremodo. Se avete bisogno di farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.