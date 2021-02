Gli esercenti sono obbligati alla partecipazione alla lotteria degli scontrini? I commercianti di tutta Italia, da lunedì 1 febbraio, si sono confrontati con molti clienti desiderosi di partecipare all’iniziativa. Di contro, non proprio tutti i negozianti si sono detti disponibili al programma di Stato per favorire i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Meglio dunque chiarire se ci sia o meno libertà di scelta per coloro che non intendono aderire.

Va subito detto che non c’è obbligo di partecipazione alla lotteria degli scontrini per gli esercenti. L’omissione della trasmissione dello scontrino per via telematica non è sanzionata. C’era stata anche l’ipotesi di legare il programma ad un eventuale multa da 100 a 500 euro per i negozianti non registrati ma questa poi era ricaduta nella Legge di Bilancio 2020.

Non c’è obbligatorietà di partecipazione per gli esercenti ma c’è un aspetto cruciale da pendere in considerazione: i semplici cittadini che partecipano alla lotteria degli scontrini avranno la possibilità di segnalare i commercianti che non accetteranno la presentazione del codice personale in cassa per gli acquisti. Come previsto dalla lettera c), articolo 20 del decreto n. 124/2019 relativo alla campagna, i cittadini potranno segnalare i singoli negozi direttamente attraverso la piattaforma ufficiale. Per questi ultimi sembrerebbe che non si escludano dei controlli mirati per l’evasione fiscale da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate. La specifica possibilità, al pari del pericolo di sanzioni scongiurato, di certo scatenerà numerose polemiche da parte del mondo dei commercianti.

Per tutti gli esercenti che già da tempo o recentemente hanno aderito alla campagna della lotteria degli scontrini va segnalata la possibilità di scaricare la locandina che attesta la partecipazione alla campagna. Si potrà proceder al download del file direttamente da questo collegamento per essere poi stampato e messo in ben evidenza davanti ai punti vendita o anche vicino alla cassa per informare i cittadini interessati.