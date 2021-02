Stanno per essere lanciate anche le Huawei FreeBuds 4i, i prossimi auricolari TWS del produttore cinese avvistati di recente nel database del Bluetooth Launch Studio (il servizio del consorzio chiamato a certificare la compatibilità e l’implementazione del protocollo per quanto riguarda i nuovi prodotti). La documentazione non si sbilancia più di tanto relativamente alle caratteristiche delle Huawei FreeBuds 4i, se non per il nome e la versione del Bluetooth (5.2). Le Huawei FreeBuds 4i dovrebbero raccogliere l’eredità delle attuali Huawei FreeBuds 3i, che ricordiamo essere state lanciate la scorsa primavera.

Le cuffie, caratterizzate solitamente dal design in-ear, avranno probabilmente un prezzo orientativo di 100 euro al lancio. La certificazione in questione è datata 30 gennaio 2021, ma ancora non è dato sapere quando il prodotto debutterà sul mercato. La pubblicazione del documento in genere precede di poco il lancio effettivo del prodotto, anche se ci sembra strano assistere alla presentazione delle Huawei FreeBuds 4i in questo periodo, non essendo trascorso ancora nemmeno un anno dal debutto delle precedenti Huawei FreeBuds 3i. Siamo curiosi di sapere di quali caratteristiche saranno dotate queste nuove cuffie: c’è da dire che già il modello attuale ci è sembrato all’altezza della situazione, soprattutto in virtù della funzione di riduzione dei rumori esterni, che funziona proprio bene.

Magari le nuove Huawei FreeBuds 4i vedrà aumentata la durata della batteria, o comunque l’ergonomia degli auricolari (ci saranno anche nuove funzioni a corredo, di cui ancora non si sa nulla). Vi faremo sapere quando esattamente verranno presentate, e quale prezzo avranno al momento del lancio (coscienti del fatto che dopo poco tempo il prodotto si svaluterà, come spesso accade agli articoli tech). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.