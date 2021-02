Anche nella giornata odierna, 3 febbraio 2021, il colosso Amazon propone una grande gamma di promozioni su prodotti di elettronica. Difatti, tra le offerte a tempo, possiamo trovare lo Xiaomi Mi Watch Lite al prezzo ridotto, e molto invitante, di 59 euro. Lo smartwatch dell’azienda cinese è approdato in Italia da poche settimane, ma la fornitura dei pezzi è limitata e quindi è difficile da trovare. Le spedizioni del device sono rapide e gratuite, assicurate dai servizi Amazon Prime. Lo Xiaomi Mi Watch Lite si presenta esteticamente davvero molto bello. Sfoggia una scocca squadrata con display LCD da 1,4” (con risoluzione pari a 320×320 pixel), che è solo una delle tante caratteristiche che rendono l’orologio molto interessante (il suo design si avvicina molto a quello di Apple Watch).

Diverse sono le attività supportate, grazie soprattutto al GPS integrato stand-alone. Uno smartwatch perfetto sia per gli amanti dello sport che come assistente per la salute, dotato di feature dedicate e di un sensore che rileva il battito cardiaco.

Xiaomi Mi Watch Lite: le specifiche tecniche

Di seguito la scheda tecnica dello smartwatch oggi 3 febbraio in sconto su Amazon al prezzo di 59 euro:

– Display: 1,4″, 320×320 pixel, LCD;

– Sensori: movimento a sei assi, geomagnetico, luce ambientale, battito cardiaco;

– Connettività: Bluetooth 5.0;

– Modalità Sport: 11 modalità supportate tra cui corsa indoor, corsa all’aperto, ciclismo all’aperto, ciclismo indoor e nuoto;

– Rilevamento del battito cardiaco in tempo reale, registrato 24 ore su 24;

– Monitoraggio del sonno, dei passi, delle calorie e della distanza percorsa;

– Notifiche di chiamate, promemoria dei messaggi e promemoria allarmi;

– Batteria da 230mAh, cui durata raggiunge anche 9 giorni se utilizzato in modalità standard. Per la ricarica completa occorrono 2 ore;

– Geolocalizzazione: GPS, A-GPS, GLONASS;

– Resistenza all’acqua: fino a 5ATM;

– Dimensioni: 41 x 35 x 10,9 mm;

– Peso: 35 gr. (cinturino compreso);

– Compatibilità: con dispositivi Android 5.0 o iOS 10 (entrambi anche per le versioni successive);

– Colorazioni scocca: nero, blu, bianco;

– Colorazioni cinturini: nero, Navy blue, Ivory (bianca), rosa, Olive (verde).

Insomma, il bellissimo Xiaomi Mi Watch Lite non è solo intelligente, ma vanta anche una personalità unica.