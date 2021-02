Le parole di Alberto Biancheri sul Festival di Sanremo 2021 in diretta su RTL 102.5 questa mattina. Il sindaco di San Remo è stato intervistato in diretta in Non Stop News, condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti.

Il sindaco della cittadina ligure è stato chiamato a commentare le recenti novità sul Festival numero 71, il cui avvio resta confermato al 2 marzo. La kermesse canora, tuttavia, è stata costretta a scendere a patti onde scongiurare il trasferimento in altre location. La proposta dei discografici era quella di utilizzare il Forum di Assago per Sanremo 71.

Il Festival resta in città a i lavori per il palco sono già iniziati al Teatro Ariston. A proposito delle innumerevoli complicazioni e dei numerosi imprevisti, Biancheri commenta:

“Sapevamo che sarebbe stato un Festival complicato quando abbiamo deciso le date a novembre con la Rai ed Amadeus mai avremmo pensato di trovarci dopo mesi ancora in una situazione epidemiologica così difficile. Oggi però è stato fatto il primo passo, ed è stato deciso giustamente, di fare un festival in sicurezza, purtroppo per la città, per i turisti, per i cittadini, ridimensionato e poi aspettiamo i dettagli del protocollo sanitario del CTS per capire come gestire ogni passaggio”.

La priorità è chiaramente quella di consentire che il Festival della Canzone Italiana si svolga nel rispetto assoluto delle regole anti-Covid e il pubblico in teatro non ci sarà. Eliminata quindi, di conseguenza, l’idea della nave-bolla anti Coronavirus inizialmente vociferata, che avrebbe dovuto accogliere i figuranti delle 5 serate.

“L’ipotesi della crociera non mi è piaciuta tanto per il fatto di avere il pubblico in una bolla, distante, lontano e poi di fatto non si è concretizzata”, sono le parole del Sindaco che esprime perplessità anche sul cambio di location, scongiurato.

“Sull’ipotesi invece di spostare il festival dalla città di Sanremo… io ascolto e cerco di parlare il meno possibile, penso che il Festival e la città di Sanremo siano indissolubili”.