In un periodo particolarmente fortunato per i period drama – si veda l’enorme successo di Bridgerton su Netflix – sta per arrivare in Italia The Nevers di HBO, uno sci-fi d’ambientazione storica creato e prodotto da Joss Whedon (Buffy l’Ammazzavampiri, The Avangers).

The Nevers di HBO andrà in onda in contemporanea assoluta con la programmazione americana: la serie debutterà in prima visione assoluta per l’Italia ad aprile su Sky e sulla piattaforma NowTv.

Il teaser trailer appena rilasciato da Sky mostra le prime immagini di The Nevers di HBO: è la storia di un gruppo di donne dell’età vittoriana che sviluppa abilità sovrumane, minacciate da nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe radicalmente cambiare il mondo. Sono soprannominate le “Touched“: “Essere toccate non è un difetto di carattere“, dice Amalia a un certo punto nel teaser della serie.

Il cast di The Nevers di HBO è composto da Laura Donnelly (Outlander) nei panni di Amalia True, l’eroina più spericolata, impulsiva ed emotiva della Londra tardo-vittoriana, una vedova ribelle che morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink, un’autentica minaccia per la bigotta società vittoriana. Al suo fianco Ann Skelly interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice, mentre Olivia Williams (Maps to the stars, Counterpart, Vittoria e Abdul) è la leader del gruppo Lavinia Bidlow. Inoltre James Norton (McMafia, Piccole Donne) e Tom Riley (Da Vinci’s Demons) interpretano rispettivamente Hugo Swann, affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e Augustus ‘Augie’ Bidlow, nerd esperto di ornitologia.

Nel cast di The Nevers di HBO anche Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Denis O’Hare, Zackary Momoh, Amy Manson, Pip Torrens, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost e Ben Chaplin.

Ideata e prodotta da Joss Whedon, affiancato dai produttori esecutivi Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson e Philippa Goslett, The Nevers di HBO sarà una delle tante novità del palinsesto Sky di primavera.