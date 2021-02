Ci sono novità importanti che arrivano direttamente dal mondo dei Samsung Galaxy, considerando il fatto che a partire dal mese di febbraio alcuni modelli non dovrebbero più ricevere aggiornamenti software. Si tratta di un paletto “astratto”, nel senso che da un lato l’ultima patch dovrebbe arrivare regolarmente (l’abbiamo descritta di recente, dandovi alcune informazioni preliminari), mentre dall’altro, nonostante la suddetta aggiunta, capita spesso e volentieri che i prodotti in questioni continuino per un po’ a ricevere firmware.

Quali smartphone Samsung Galaxy con aggiornamenti sospesi da febbraio 2021

Come stanno le cose a febbraio 2021? Le indicazioni sono interessanti, in quanto un recente report di Android Police afferma sostanzialmente che, da questo momento, quattro Samsung Galaxy non potranno toccare con mano nuovi aggiornamenti. Mi riferisco ai vari Galaxy J3 Pop, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017, Galaxy A7 2017 e al Galaxy Fold 5G. Fa rumore soprattutto quest’ultimo, considerando il suo prezzo elevato, ma in molti sul web non escludono che si tratti di un errore. Insomma, questione da monitorare con grande attenzione.

L’errore potrebbe essere dettato anche dal fatto che Android 11, insieme a One UI 3.0, abbia iniziato ad essere distribuito su entrambe le versioni LTE e 5G dei Galaxy Fold da non molto tempo. Dunque, in pieno sviluppo software sarebbe un’assoluta anomalia incappare in upgrade bloccati per il Samsung Galaxy Fold 5G. Nel frattempo va segnalata anche una sorta di retrocessione, con Galaxy A02 e Galaxy M12 che ora figurano tra i nuovi modelli dell’elenco con aggiornamenti trimestrali.

Inutile dire che appena ci saranno ulteriori informazioni sotto questo punto di vista, aggiorneremo immediatamente l’articolo. Solo così, infatti, avremo uno sguardo d’insieme più concreto sul mondo dei Samsung Galaxy, almeno per quanto concerne i prodotti che continueranno a ricevere aggiornamenti con una certa costanza.