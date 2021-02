La Regina del Sud 5 è attualmente in produzione e dovrebbe debuttare su USA Network questa primavera (successivamente, dopo qualche mese, ache in Italia su Netflix): tra le novità della stagione c’è l’ingresso nel cast dell’attore americano di origini russe Pasha Lychnikoff, che interpreterà il personaggio di Kostya.

Ad annunciarlo è Deadline, che descrive anche i tratti principali del nuovo personaggio de La Regina del Sud 5: uomo dal portamento militare, Kostya trasuda potenza e sicurezza. Malvagio, calcolatore ed estremamente pericoloso, è un uomo che osserva l’ambiente circostante con gelida intensità. Descritto come un “oligarca della malavita e un criminale di guerra, un nemico dello stato” per aver trafficato miliardi durante la Guerra Fredda, è nella lista dei ricercati dalla CIA. Tuttavia, è stato capace di diventare un fantasma, un essere intoccabile, almeno fino ad ora. Abile come un maestro di scacchi che gioca molte partite contemporaneamente nella sua testa, è “insidiosamente ingegnoso ed estremamente letale“.

Oltre alla new entry Pasha Lychnikoff, La Regina del Sud 5 potrà contare anche su Molly Burnett, che è tornata nella serie dalla seconda stagione nei panni di Kelly Anne ed è stata promossa a volto regolare del cast per la prossima stagione.

La Regina del Sud 5, interpretata da Alice Braga, è la nuova stagione del remake americano dell’omonima soap opera spagnola basata sul bestseller La Reina del Sur di Arturo Pérez-Reverte (anch’essa in Italia disponibile su Netflix). La storia di Teresa Mendoza (Braga), una donna costretta a scappare da un cartello messicano e cercare rifugio in America, è diventata l’epopea di una boss del mercato degli stupefacenti, temuta creatrice di un impero del narcotraffico internazionale.

Le riprese de La Regina del Sud 5 sono ancora in corso dopo alcune pause dovute alla diffusione del contagio da Coronavirus, ma le riprese sono ormai nella fase conclusiva. Non è ancora chiaro se USA Network rinnoverà la serie per una sesta stagione.