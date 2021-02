Un Posto al Sole non va in onda oggi, 2 febbraio. Scoppia la polemica sui social dove i fan della soap napoletana si raccolgono per lamentarsi del comportamento di Rai3. Perché anticipare Cartabianca per occuparsi della crisi del Governo e relativi aggiornamenti quando su Rai2 sta andando in onda la stessa cosa? Questo è quello che si chiede il pubblico della soap che anche la scorsa settimana ha dovuto rinunciare alla puntata poi recuperata a fatica venerdì sera. Nessuna spiegazione e nessun annuncio ufficiale da parte della Rai, semplicemente il pubblico si è posizionato davanti allo schermo al solito orario, intorno alle 20.30, per trovare Cartabianca. E sui social?

Anche sui profili ufficiali che avrebbero potuto annunciare il cambiamento, tutto è rimasto calmo e in silenzio fino a che non è arrivato il tweet che ha semplicemente confermato Cartabianca.

In particolare, si legge: “Questa sera #cartabianca comincia alle 20.45 per seguire tutti gli aggiornamenti politici. Segui la diretta su #Rai3 e @RaiPlay“. Ecco il tweet:

Sui social si leggono i commenti e le polemiche dei fan che non trovano giusto il comportamento della Rai verso i suoi abbonati e i fan di Un Posto al Sole che devono scoprire solo strada facendo che la puntata non va in onda. Sui social si legge: “Ma perché??? Cosa cambiava lasciarci in pace 20 minuti in più con #upas?”, “La classe politica non riacquisterà mai il rispetto della gente se ci fa saltare ogni sera la puntata di Un posto al sole” e ancora: “Ma veramente dopo una giornata di duro lavoro pensate che sia meglio guardare queste divinità dell’iperuranio vomitare parole inutili anziché vedere #upas? Ma mi stacco dalla corrente elettrica per non pagare più il canone…”.