Il Samsung Galaxy M02 è adesso ufficiale, per il momento esclusiva del mercato indiano (anche se non possiamo escludere possa arrivare un giorno anche da noi). Il dispositivo include uno schermo Infinity-V da 6.5 pollici con risoluzione HD+, ed è spinto dal processore MediaTek MT6739. Le configurazioni disponibili sono due: la prima con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), e la seconda con 3GB di RAM e 32GB di storage. Tra le connettività supportate il 4G LTE, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 5, il jack per le cuffie da 3.5mm, il GPS con Glonass.

Il Samsung Galaxy M02 include una batteria da 5000mAh (la ricarica avviene tramite porta microUSB, che non è proprio la stessa cosa rispetto alla ricarica effettuata tramite la porta USB-C, che purtroppo manca a questo dispositivo), viene gestito da Android 10 e presenta una fotocamera frontale da 5MP. La fotocamera posteriore, invece, è composta da due sensori, di cui il principale da 13MP ed il macro da 2MP. Le dimensioni generali ammontano a 164×75,9×9,1 mm, distribuite in un peso di 206 gr. Ai più attenti non sarà sfuggito che il Samsung Galaxy M02 in realtà è un rebrand del Galaxy A02s. Le colorazioni in cui il dispositivo verrà reso disponibile sono nero, grigio, blu e rosso, con possibilità di acquistarlo sul mercato indiano a partire dal 9 febbraio, sia sul sito ufficiale del colosso di Seul che sulla divisione locale di Amazon.

I prezzi del Samsung Galaxy M02 dovrebbero partire da circa 80 euro per il modello base (2GB di RAM e 32GB di memoria interna). Non sappiamo, come vi dicevamo sopra, se il Samsung Galaxy M02 arriverà mai sul mercato europeo, ma intanto diteci se per caso potrebbe fare per voi qualora dovesse sbarcare effettivamente in Italia. Lasciate un commento all’articolo attraverso il box qui sotto per farcelo sapere.