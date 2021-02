Esce l’edizione deluxe di Positions di Ariana Grande, il sesto album in studio che ha visto la luce nell’ottobre 2020. La cantante di Boca Raton ha svelato la data e i contenuti della versione estesa del disco, e l’attesa sarà breve.

Ariana Grande e The Weeknd di nuovo insieme?

Della title track di Positions ricordiamo, soprattutto, il video ufficiale in cui la popstar sbarca alla Casa Bianca e fa il verso a Olivia Pope, protagonista della serie tv Scandal, con il pretesto di prendere il potere degli Stati Uniti circondata da donne, persone di ogni etnia e in pieno contrasto con Donald Trump, allora al comando degli States.

Ai 14 brani già presenti nella versione ufficiale dell’album si uniranno altre 5 tracce, una delle quali sarà un remix. Per il momento la popstar non ha rivelato i 4 inediti misteriosi e c’è chi sostiene che vi saranno altri duetti oltre ai già noti Motive con Doja Cat, Safety Net con Ty Dolla Sign e Off The Table con The Weeknd. A proposito di The Weeknd, inoltre, si vocifera che Ariana Grande potrebbe partecipare all’Halftime Show del SuperBowl 2021 proprio insieme al cantautore di In Your Eyes. Per il momento i rumors non sono confermati.

La versione deluxe di Positions di Ariana Grande

L’edizione deluxe di Positions di Ariana Grande uscirà il 29 gennaio e sarà composta da 19 tracce, 5 in più rispetto alla tracklist originale. Una di queste sarà un remix di 34+35 con Doja Cat e Megan Thee Stallion. Le 4 rimanenti hanno il titolo oscurato a mano, ma c’è chi giura che tra i tratti neri si possano leggere i nomi di Dua Lipa e dei BTS.

Ecco la tracklist dell’edizione deluxe di Positions di Ariana Grande:

1 Shut Up

2 34+35

3 Motive (feat Doja Cat)

4 Just Like Magic

5 Off The Table (feat The Weeknd)

6 Six Thirty

7 Safety Net (feat Ty Dolla Sign)

8 My Hair

9 Nasty

10 West Side

11 Love Language

12 Positions

13 Obvious

14 POV

15 [inedito]

16 [inedito]

17 34+35 remix (feat Doja Cat & Megan Thee Stallion)

18 [inedito]

19 [inedito]

