Ci sono dei canali di assistenza per la prenotazione del vaccino su Salutelazio.it. Nella giornata di ieri, con il via alle richieste, si sono manifestati un gran numero di problemi alla piattaforma. Questi in gran parte sono stati superai ma ancora oggi non tutti i richiedenti sono riusciti nel loto scopo, ossia quello di programmare la somministrazione di una prima dose proprio del vaccino anti Covid-19. P er questo motivo è giusto sottolineare quali siano i canali per ottenere supporto, messi in campo sempre dalla Regione Lazio.

Chi ancora non è riuscito ad effettuare una prenotazione ma anche chi, più semplicemente, vuole dare disdetta o modificare un appuntamento già programmato, potrà ottenere assistenza al numero 06 164161841. Il recapito di supporto è attivo dal lunedì al venerdì con orario continuato che va dalle 7.30 alle 19.30. Nella giornata di sabato gli operatori risponderanno solo nella fascia mattutina che va dalle 7.30 alle 13.00. Al contrario, il servizio non sarà attivo la domenica.

Oltre al numero dell’assistenza per la prenotazione vaccino su Salutelazio.it in caso di problemi tecnici e disdette, va segnalato anche un numero Verde che risponde all’ 800 118 800. Questo canale è pensato per gli over 80 con motivi accertati di non autosufficienza che potranno richiedere la somministrazione della loro dose a domicilio, concordando la data e l’orario con il personale specializzato. Il numero in questione sarà attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8 del mattino alle 20 di sera.

Superati quasi tutti i problemi delle scorse ore per la prenotazione vaccino su Salutelazio.it, c’è solo da attendere il via alle somministrazioni che dovrebbero partire il prossimo 8 febbraio. Per lo svolgimento della campagna sono state messe a disposizione una serie di FAQ che rispondono ai dubbi più ricorrenti dei beneficiari delle prime somministrazioni e di chi li segue. Tutti i chiarimenti utili nelle prossime settimane sono disponibili a questo indirizzo del portale dedicato alla campagna.