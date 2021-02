Tiziano Ferro contro l’abbandono degli animali: l’artista è stato scelto dal Ministero per sostenere una campagna atta a sensibilizzare contro l’abbandono degli animi a quattro zampe.

Abbandonare gli animali è “uno dei gesti più ignobili al mondo”, spiega Tiziano Ferro in una intervista video realizzata per l’iniziativa e condivisa sui social oggi. Tiziano Ferro è con il suo amico a quattro zampe, Jake, a proposito del quale racconta: “Jake è stato abbandonato più di una volta e guardate adesso quanto amore, quanta fede”. “Non abbandonate gli animali” è l’appello di Tiziano Ferro che invita tutti a rivolgersi ai canili più vicini in caso di effettiva necessità.

Se, dopo l’adozione di un cane, ci si rende conto di non essere più in grado di potersi presente cura di lui, l’invito del cantante è quello a lasciare l’animale in un luogo idoneo: un canile, un rifugio o un veterinario, nel caso in cui non lo si possa affidare alle cure di amici o familiari.

“Non abbandonate gli animali”, continua Tiziano Ferro, “è un gesto incredibilmente crudele che nessuno può meritare”, conclude con il volto dispiaciuto mentre accarezza Jake che lui stesso ha adottato da un canile.

I suoi cani sono stati abbandonati diverse volte. Tiziano Ferro ha più volte sottolineato e condiviso la gioia di adottare cani adulti, piuttosto che i cuccioli. Gli animali adulti, infatti, sono in grado di donare affetto incondizionato ai nuovi padroni proprio perché hanno già sofferto l’abbandono in passato. E proprio Jake è stato di recente protagonista di un post social di Tiziano Ferro sulla gratitudine, in seguito alla riuscita di un intervento alla zampa:

“Eccolo il motivo di tanta gratitudine: dopo 4 mesi insieme, il mio vecchio ragazzone Jake/Giacomone supera l’intervento alla zampa. Vederlo riprendersi e sperare che magari arriverà a correre”.

Tiziano Ferro ora presta il volto e la voce per Codedicasa.it. A fare da colonna sonora al video è la sua canzone, Il Destino Di Chi Visse Per Amare.

Tiziano Ferro contro l’abbandono degli animali, il video su Instagram: