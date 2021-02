Il palco del Festival di Sanremo 2021 è stato svelato. A mostrare le primissime foto in rete è il sito Sanremonews.it che condivide con i suoi lettori alcune immagini realizzate all’interno del Teatro Ariston di Sanremo.

Solo qualche giorno fa si parlava di un possibile cambiamento di location, da San Remo a Milano. Smentita ogni modifica a proposito della città ospitante il Festival, all’Ariston si lavora subito per il montaggio del palco. Da qualche giorno il Teatro è occupato dalle maestranze sanremesi che hanno già avviato i lavori per il montaggio della struttura del palcoscenico che accoglierà i cantanti in gara.



Rimosse le prime file della platea, come sempre, per rendere il palco più grande. Si parla di una passerella con scalinata centrale mentre, ai lati, lo staff di Sanremonews osserva un’area che potrebbe essere destinata all’orchestra. Da capire le distanze che i musicisti dovranno osservare nel corso delle dirette del Festival numero 71 e delle prove di rito.

Al Comitato Tecnico Scientifico, intanto, è già stato inviato il protocollo della Rai. Fondamentale è consentire ed assicurare lo svolgimento del Festival numero 71 in tutta sicurezza. Per tale ragione, Amadeus ha deciso di rinunciare al pubblico in sala, a malincuore. Non ci saranno invitati, paganti, né figuranti nella platea del Teatro Ariston. La galleria, invece, non è mai stata in discussione, chiusa, sin dal primo istante.

Al Teatro Ariston sarà sicuramente consentito l’accesso agli addetti ai lavori, ma in numero estremamente ridotto. Ogni artista potrà essere accompagnato dal personale strettamente indispensabile e poi tutti dovranno liberare il backstage il prima possibile.

Sul fronte delle sale stampa pronte ad accogliere i giornalisti, Sanremo sposta tutti al Casinò, aprendo tutte le sale, in fase di allestimento. Sanremonews parla, nel frattempo, di un palco all’avanguardia e tecnologico, sicuramente al passo con i tempi. Dalle prime foto disponibili si intravedono anche parecchi colori per un bel gioco di luci.