Non vedremo più Marilyn Manson in American Gods 3. La rockstar, annunciata come una delle new entry della terza stagione, interpreta il leader di un culto nei nuovi episodi della serie tv basata sul romanzo di Neil Gaiman.

In American Gods 3, pubblicato settimanalmente sul catalogo italiano di Prime Video, lo scontro tra vecchi e nuovi dèi si fa più intenso, mentre Shadow ha deciso di sfuggire al suo destino per ricominciare da capo in una remota cittadina.

Le scene che vedono coinvolte il personaggio di Marilyn Manson in American Gods 3 sono state rimosse. Una scelta ponderata dalla rete Starz, che nelle ultime ore è venuta a conoscenza delle accuse di molestie rivolte da Evan Rachel Wood alla rockstar. L’attrice di Westworld lo ha pubblicamente accusato di aver abusato di lei nel periodo in cui i due stavano insieme. All’epoca, la Wood era ancora un’adolescente.

“A causa delle accuse mosse contro Marilyn Manson, abbiamo deciso di rimuovere la sua performance dal prossimo episodio, che andrà in onda più avanti in questa stagione. Starz è dalla parte di tutte le vittime e dei sopravvissuti agli abusi”, ha dichiarato un portavoce di Starz.

Evan Rachel Wood ha parlato accuratamente degli abusi subiti da Manson in un lungo messaggio sui social: “Ha iniziato a prendermi cura di me quando ero un adolescente e mi ha abusato in modo orribile per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello e mi ha manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere perché avevo paura di ritorsioni, calunnie o ricatti”. I due hanno reso pubblica la loro relazione nel 2007, quando lei aveva 19 anni e lui 38. Successivamente si sono fidanzati per breve periodo nel 2010.

Dopo le parole dell’attrice, almeno altre tre donne hanno accusato Manson di abusi. I problemi per l’artista, il cui vero nome è Brian Warner, sembrano non finire qui. Anche la produzione della serie antologica horror Creepshow ha rimosso l’episodio in cui appare come guest star.

Ecco il post pubblicato da Starz:

American Gods viene pubblicato settimanalmente sul catalogo italiano di Prime Video, seguendo la programmazione americana.