Abbiamo parlato a più riprese in queste settimane della lotteria degli scontrini, cercando di illustrare ai nostri lettori come funziona e soprattutto quali siano gli step fondamentali per utilizzare al meglio l’app. Dopo il nostro ultimo approfondimento sul tema, oggi 2 febbraio appare necessario affrontare nuovamente la situazione. A quanto pare, infatti, a molti non è chiara la situazione, soprattutto per quanto concerne quei servizi che non possiamo associare all’iniziativa. Dunque, fate molta attenzione per evitare sgradevoli sorprese.

Come funziona la lotteria degli scontrini e quali servizi non rientrano nel programma

Provando a scendere in dettagli, per coloro i quali ancora non hanno compreso al 100% come funziona la lotteria degli scontrini, è opportuno menzionare in primis i benzinai tra i servizi esclusi da questo discorso. Il sito ufficiale della lotteria, infatti, ci dice che in questo caso non sia prevista la certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica delle cifre pagate, facendo venir meno un presupposto essenziale affinché il tutto possa essere incluso.

Tra le altre attività e servizi che dobbiamo depennare, parlando della lotteria degli scontrini, abbiamo anche i tabacchi, in riferimento a prodotti come i vari francobolli, valori bollati e contributo unificato. Attenzione anche ai giochi, con esclusione di lotterie, gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse. A questi, poi si aggiungono anche i diversi servizi a pagamento, fino ad arrivare alle ricariche telefoniche, titoli di trasporto pubblico e giornali.

Insomma, la questione della lotteria degli scontrini è più complessa di quanto si possa immaginare, al punto che consigliamo a tutti di consultare le FAQ ufficiali sul sito prima di immergersi in questo mondo. Conoscendo le domande più frequenti e le relative risposte, di sicuro potrete avere uno sguardo d’insieme più affidabile con il quale scegliere come spendere i vostri soldi. Se avete qualcosa da aggiungere, commentate pure l’articolo qui di seguito.