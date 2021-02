Marilyn Manson risponde a Evan Rachel Wood ad appena 24 ore dalla bomba sganciata dall’attrice. Il Reverendo lo fa con gli stessi mezzi usati dalla ex fidanzata e posta la sua replica su Instagram.

Le accuse dell’attrice

Nella giornata di ieri Evan Rachel Wood ha accusato Marilyn Manson di abusi, manipolazione psicologica e lavaggio del cervello, aberrazioni che la rockstar di The Dope Show avrebbe messo in pratica durante la loro relazione. I due si erano conosciuti nel 2007 per poi lasciarsi nell’autunno del 2010.

Nel 2018 Evan Rachel Wood aveva parlato di una relazione tossica avuta con un uomo che l’aveva completamente traviata e vessata per l’intera durata del rapporto. Fino a ieri, però, l’attrice non aveva rivelato il nome dell’ex compagno. Una volta rivelato il nome, per Brian Warner si sono presentati i primi problemi: la sua casa discografica, la Loma Vista, ha interrotto i rapporti di lavoro e dalla serie tv American Gods 3 sono scomparse le scene interpretate da Manson.

La redazione di NME ha tentato di contattare lo staff di Marilyn Manson e la rockstar, nelle ultime ore, ha pubblicato la sua replica sui social.

Marilyn Manson risponde a Evan Rachel Wood

Nel suo ultimo post su Instagram Marilyn Manson risponde a Evan Rachel Wood e dichiara che le sue accuse sono “orribili distorsioni della realtà”. Ecco il testo del messaggio.

“Ovviamente, la mia arte e la mia vita sono state a lungo magnete per le controversie, ma queste recenti affermazioni su di me sono orribili distorsioni della realtà. Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner che la pensano allo stesso modo. Indipendentemente da come e perché altri scelgono di travisare il passato, questa è la verità”.

Il mondo dello spettacolo è dunque ancora una volta oggetto di cronaca per casi di violenza, come è emerso anche dalle rivelazioni di Asia Argento sul regista Rob Cohen dopo la battaglia contro Harvey Weinstein. Per il momento Manson e la Rachel Wood non hanno rilasciato altre dichiarazioni e non è dato sapere se la vicenda continuerà presso le sedi giudiziarie.

Dal momento che Marilyn Manson risponde a Evan Rachel Wood lo scontro tra i due resta aperto e non si escludono novità.