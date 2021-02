Made in Italy 2 ci sarà oppure no? I fan iniziano a chiederselo in vista del finale di stagione che andrà in onda domani sera su Canale5. La fiction è arrivata in chiaro un anno dopo il debutto su Amazon Prime e questo ne ha segnato un po’ le sorti ma non del tutto. Secondo le ultime novità, infatti, sembra proprio che lo stesso patron Pietro Valsecchi abbia confermato l’arrivo di un secondo capitolo. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, proprio lui ha rivelato che sono tutti già a lavoro per mettere insieme Made in Italy 2 le cui riprese prenderanno il via appena l’emergenza farà tirare un sospiro un po’ a tutti.

Ancora prima della messa in onda su Canale5, Valsecchi aveva rivelato che proprio sua moglie Camilla Nesbitt era a lavoro per sviluppare le idee e la sceneggiatura del secondo capitolo che dovrebbe nascere proprio dalle ceneri del finale che il pubblico di Canale5 vedrà solo domani sera.

ATTENZIONE SPOILER!

Anche se gli ascolti non sono stati poi così lusinghieri, i fan meritano di vedere Made in Italy 2 soprattutto dopo quello che succederà nell’ultima puntata di domani sera con al centro un finale aperto che promette altri colpi di scena. Al centro di tutto ci sarà ancora l’amata Irene (Greta Ferro) che proprio nel finale sarà alle prese con un viaggio a New York per lanciare la rivista Appeal travolta dalla morte del vicedirettore Nava. La moda italiana ha bisogno della rivista così come il pubblico ha bisogno di una seconda stagione che potrebbe vedere Irene in uno dei posti di comando magari proprio al fianco di Rita.

Per quel che riguarda la moda italiana, invece, c’è chi sogna l’esplorazione degli anni ’80 mettendo così a fuoco la rivoluzione culturale e sociale di quegli anni. Questo significa che potrebbe esserci un salto temporale che darà modo agli sceneggiatori di raccogliere insieme le altre novità del finale ovvero la gravidanza inattesa di uno dei personaggi e la voglia di sposarsi di Monica. Cosa scopriremo nel finale di domani sera?