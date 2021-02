Grey’s Anatomy 17 torna in onda il 9 febbraio in Italia su Fox col sesto episodio, ancora inedito del nostro Paese. La programmazione in prima visione assoluta sul canale 112 di Sky si era interrotta lo scorso dicembre col quinto episodio, mentre negli Stati Uniti la prima parte di stagione si era conclusa col sesto, che ora debutta anche in Italia.

Secondo la guida tv di Fox, infatti, martedì 9 febbraio alle 21:50, dopo il consueto episodio di Station 19, andrà in onda il sesto episodio di Grey’s Anatomy 17 dal titolo Non c’è Tempo per la Disperazione.

L’episodio che ha segnato il finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 17 segue ancora le vicende dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital alle prese con l’invasione di pazienti Covid in ospedale, con posti letto ormai carenti. Il virus ha colpito anche due medici: Meredith Grey, ricoverata in terapia intensiva, e Tom Koracick, inizialmente asintomatico ma poi aggravatosi in maniera preoccupante.

Ma il sesto episodio di Grey’s Anatomy 17 è anche dedicato al tema delle diseguaglianze sociali: il dramma della pandemia incrocia quello del razzismo endemico negli Stati Uniti, dimostrando come l’emergenza sanitaria colpisca principalmente le minoranze etniche. Il Covid incrocia il tema del Black Lives Matter attraverso la storia di due ragazze di colore, rapite per essere destinate ad una tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione (qui la nostra recensione).

La seconda parte di stagione di Grey’s Anatomy 17 partirà su ABC il 18 marzo, di conseguenza arriverà in Italia in primavera su Fox con i nuovi episodi. La stagione – non è ancora chiaro se sia l’ultima o meno – dovrebbe concludersi con soli 16 capitoli a fronte dei 25 inizialmente previsti, a causa dei ritardi nella produzione e dei costi imposti dai protocolli anti-Covid.