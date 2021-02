Giuseppe Zeno lancia una frecciatina a Luca Argentero? Forse è un po’ troppo azzardare che si sia riferito proprio a lui parlando di attori “con la puzza sotto il naso” ma la sua frase ha lasciato un po’ interdetto e sospettoso il pubblico di Rai1. Già nei mesi scorsi l’ex gieffino era finito nel mirino di un altro attore, Beppe Fiorello che, rei gli ascolti al di sotto delle previsioni (ma sempre ottimi) per Gli Orologi del Diavolo, aveva lanciato la sua frecciatina proprio contro le serie “sicure” con un medical drama alla base. In molti ci hanno visto subito un riferimento a lui e a Doc Nelle tue Mani ma poi tutto si è risolto con un passo indietro (e la cancellazione del post) da parte di Fiorello. E adesso?

A buttare altra benzina sul fuoco è Giuseppe Zeno. L’amato attore da sempre volto delle fiction prima in casa Mediaset e poi anche in Rai, attualmente in onda al fianco di Serena Rossi in Mina Settembre, ha pensato bene di sottolineare come molti attori “del cinema d’autore” abbiano optato per la serialità in quest’ultimo periodo.

In particolare, in un’intervista a Radio Corriere Tv ha spiegato il suo punto di vista a riguardo lanciando proprio quella che sembra una frecciatina a Luca Argentero:

“Molti attori che avevano un po’ la puzza sotto il naso rispetto a questa forma di racconto, in qualche modo ci si stanno avvicinando, non so se per ragioni artistiche, economiche, lavorative. Sono numerosi gli interpreti che facevano solo il cinema d’autore (che sia proprio Luca Argentero uno di questi?) e che ora stanno facendo la fiction”.

Infine, Giuseppe Zeno fa notare che, a differenza di quanto accade all’Estero, è molto difficile fare il contrario con lo stesso successo: “Il problema è invece quando daranno la possibilità a chi è cresciuto sul palcoscenico e si è affermato attraverso il mezzo televisivo, di fare il cinema, cosa che accade normalmente all’estero”.