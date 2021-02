Quale pensate sia più resistente tra il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e l’antagonista iPhone 12 Pro Max? Parliamo dei massimi esponenti smartphone delle offerte di Samsung e Apple, costruiti per durare, anche in caso di cadute (anche se molto dipende dal modo in cui cadono e toccano terra). Il drop test che vi stiamo per proporre mette alla prova i Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e iPhone 12 Pro Max da tre altezze diverse: vita, busto e più di tre metri.

I dispositivi non si scalfiscono troppo cadendo dalle prime due altezze, anche se la cornice in acciaio del melafonino sembra rispondere meglio di quella in alluminio del top di gamma sudcoreano. Nella prova di caduta dall’altezza busto, il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G perde la lente di protezione del sensore telescopico, ma il resto non si registrano particolari conseguenze. La terza caduta, quella effettuata ad una distanza superiore ai 3 metri, mette a dura prova entrambi i dispositivi. Il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G non subisce danni sul retro, a differenza di iPhone 12 Max Pro, che però fa molto meglio per quanto riguarda il pannello frontale, che pare non riportare conseguenze (il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, frontalmente, subisce parecchio, vedendo il proprio display ridotto in frantumi insieme con il lettore di impronte digitali integrato).

I drop test non rispecchiano le condizioni di utilizzo quotidiano, ma è sempre bene proteggere il proprio dispositivo con una cover in silicone per evitare possa riportare danni in seguito a cadute accidentali. Dopo aver preso visione del video diteci se vi è parso reagire meglio alle cadute il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G o l’antagonista iPhone 12 Pro Max lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto (noi poi faremo altrettanto, dicendovi cosa ne pensiamo).