DayDreamer raddoppia anche oggi, 2 febbraio, con una mini puntata al pomeriggio e una in prima serata da non perdere. Can e Sanem finalmente si sono ritrovati e adesso sanno bene cosa fare per non perdersi di nuovo, evitando di compiere gli stessi errori. Proprio per questo, alla festa organizzata da Huma per permettere alle famiglie di conoscersi (non senza secondi fini), ecco che Can tirerà fuori l’anello per la sua proposta di matrimonio all’amata Sanem che accetterà di buon grado. Cosa succederà ai protagonisti intorno che assisteremo a questa scena sconvolgente e di cui nessuno era al corrente?

Le anticipazioni della puntata di oggi di DayDreamer rivelano che la cena con Huma, Emre, Can, Sanem, Mevkibe, e Nihat sfocia in una rissa verbale fra le due mamme che evidenzia una incompatibilità di estrazione sociale, e provoca veri e propri incubi ad entrambe. Sanem e Can però rilanciano decidendo di sposarsi mentre Leyla dovrà dire a Mevkibe di aver rotto il fidanzamento con Osman.

Intanto, si arriva alla presentazione del libro di Polen, dove di fronte alla stampa, Huma cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà Sanem ed esaltare le doti e la bellezza della sua ex nuora, ma Can, in modo molto risoluto, non glielo permette. Cengiz trova finalmente il coraggio di confessare ad Ayhan, che in realtà voleva organizzare un finto matrimonio, per fare qualche foto con lei vestiti da sposi, così da rendere felice la nonna in punto di morte e lei lo lascia.

Alla presentazione del libro di Polen, incalzato dalle domande dei giornalisti, Can ufficializza la sua relazione con Sanem. Il suo compleanno si avvicina e mentre Polen pensa ad una copia del libro da dedicargli, Sanem raccoglie le loro foto in un album. Intanto, nelle nuove puntate di DayDreamer anche per Emre e Leyla sembra che presto possa tornare il sereno. Ma nella serie turca le cose non vanno mai come devono e quando Sanem cerca di organizzare una sorpresa a Can con l’aiuto di Yigit, il suo comportamento viene frainteso, scatenando la gelosia di Can.