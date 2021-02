Negli ultimi giorni avete sentito parlare sicuramente dell’app Clubhouse (proprio ieri ne disquisivamo allegramente in questo articolo), una sorta di social network che si basa unicamente su comunicazioni audio in tempo reale. La piattaforma di ultima generazione è caratterizzata da diverse “stanze “ o “chat rooms” virtuali, dove gli utenti riuniti possono discutere di qualsiasi cosa, fare domande, formulare dibattiti, raccontare storie e così via. Insomma, Clubhouse rappresenta una concezione del tutto nuova rispetto ai tradizionali social che funzionano maggiormente con lo scambio di immagini e video. La particolarità di quest’app riguarda l’accesso che, malgrado sia gratuito, non è permesso a tutti. Difatti, per iscriversi al nuovo social network occorrono l’approvazione o l’invito da parte di uno degli utenti che ne fanno già parte.

Giunti fin qui vi starete chiedendo come ricevere un invito per accedere a Clubhouse e divenirne membro. Ci sono due modalità: essere invitato da qualcuno all’interno dell’applicazione e eseguire una pre-registrazione per scoprire se tra i propri contatti della rubrica c’è qualcuno già registrato. Il primo metodo è sicuramente quello più semplice per accedere al nuovo social network basato solo sulle comunicazioni audio. In fase di iscrizione, ogni membro riscuote due inviti ed ha la possibilità di inviarli a qualsiasi contatto della rubrica personale. Colui che riceverà l’invito non dovrà fare altro che scaricare Clubhouse (per il momento è riservato solo ai soli possessori di iPhone o iOS) ed effettuare la registrazione con il proprio numero di telefono. Quanto al secondo metodo, che consiste nel capire se tra i contatti in rubrica c’è già qualcuno iscritto, non vi resta che aprire il marketplace di riferimento, scaricare Clubhouse ed eseguire una pre-registrazione utilizzando il numero di telefono ed il nome utente.

Fondamentalmente per accedere al nuovo social network la scelta del metodo non cambia, è necessario comunque conoscere qualcuno che sia già membro effettivo. Nel momento in cui la “stanza” a cui si partecipa viene chiusa, gli audio e dunque tutte le informazioni scambiate, vengono definitivamente perse. Non rimane salvata nessuna chat di testo, proprio perché l’unica funzione disponibile è quella audio. Tale piattaforma è ancora in fase preliminare, ma le possibilità che può offrire sono davvero tante.