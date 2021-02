Occorre analizzare con molta attenzione alcune voci che hanno preso piede in questi giorni, a proposito della possibile riapertura palestre e piscine a partire dal 15 febbraio. Almeno per quanto riguarda le regioni in zona gialla, dove la situazione sembra essere tutto sommato abbastanza sotto controllo dal punto di vista dei contagi Covid. Alla luce di alcuni articoli in rete che hanno preso piede di recente, credo sia doveroso un chiarimento per tutti, affinché non si faccia confusione su un tema già di suo assai delicato.

Chiariamoci su riapertura palestre e piscine a partire dal 15 febbraio

A conti fatti, occorre dare continuità a quanto riportato a gennaio, anche se in quel caso la precisazione riguardava altri termini sul fronte riapertura palestre e piscine. Con il possibile sblocco degli spostamenti tra regioni a partire dal 15 febbraio, infatti, ha preso piede la convinzione che determinate attività potessero sbloccarsi da quel giorno. Quasi si trattasse di una logica conseguenza. La situazione è diversa, in quanto il CTS ad oggi appare irremovibile, nel tentativo di limitare il più possibile le aperture per aree di potenziali assembramenti.

Tutto questo per dire cosa? Contrariamente a quello che si dice, soprattutto sui social, non avremo riapertura palestre e piscine dal 15 febbraio. Neanche in zona gialla. Nella migliore delle ipotesi, infatti, qualcosa si muoverà in questo senso dal 5 marzo, data di scadenza dell’attuale DPCM. Sperando ovviamente che la curva dei contagi non faccia registrare ulteriori impennate e che, soprattutto, la campagna delle vaccinazioni finalmente riprenda la propria marcia. Vi terremo aggiornati anche sotto questo punto di vista.

Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni, appena ci saranno ulteriori informazioni più concrete per quanto riguarda la riapertura palestre e piscine, considerando quanto è stato raccolto in questi giorni. Soprattutto dopo che hanno preso piede alcune voci incontrollate.