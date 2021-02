Oggi 2 febbraio è il grande giorno di Android 11 su Samsung Galaxy S10 accompagnato, naturalmente, dall’interfaccia One UI 3.0. Dopo alterne vicende, il pacchetto è giunto proprio dalle nostre parti, in particolare per i modelli no brand.

Riavvolgendo il nastro dello sviluppo del corposo aggiornamento per l’ex top di gamma, va ricordato quanto segue: nel corso del mese di gennaio 2021, il pacchetto ha cominciato prima ad essere distribuito in tutta Europa (ma non nel nostro paese) per poi essere bruscamente ritirato per bug e malfunzionamenti non precisati ma riconducibili ad episodi di surriscaldamento e di sfocatura degli scatti della fotocamera. La settimana scorsa, il rollout era ripartito dalla Svizzera con un firmware nuovo di zecca. Il prosieguo della distribuzione era nell’aria e dunque oggi possiamo confermare l’arrivo dell’update anche nei nostri confini.

Android 11 su Samsung Galaxy S10 giunge in Italia con G975FXXU9EUA4, proprio quello svizzero appena menzionato e che dovrebbe presentarsi con nessuna anomalia, a differenza del suo predecessore di inizio gennaio. Il peso del pacchetto, tutto sommato, non è così importante e sfiora i 2 GB. Va considerato pure che è stato introdotta anche la patch di sicurezza del mese di gennaio 2021 con le relative vulnerabilità corrette.

La nostra redazione ha appena raccolto testimonianze di notifiche via OTA dell’aggiornamento in questa mattinata del 2 febbraio. Decisamente possibile è che nelle prossime ore la diffusione dell’alert per l’update giunga ad un numero crescente di utenti, sempre in possesso di dispositivi no brand. Per chi ha più fretta di attualizzare il proprio smartphone, va consigliata anche la procedura di verifica del pacchetto attraverso Smart Switch.

I primissimi feedback elativi all’aggiornamento Android 11 su Samsung Galaxy S10 italiani sembrano essere incoraggianti. Le valutazioni sull’autonomia arriveranno nei prossimi giorni ma fa piacere sapere, ad esempio, che il telefono con il nuovo software risulta essere particolarmente reattivo in ogni funzione, compreso lo sblocco con impronta digitale.