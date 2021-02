Ci sono alcune indicazioni particolarmente interessanti che possiamo “estrarre” questa mattina da iOS 14.5, in seguito al rilascio della prima beta avvenuto proprio in queste ore. Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, infatti, possiamo andare finalmente nel concreto, stando ai primi feedback trapelati in giornata. Basti pensare al fatto che gli utenti Apple ora potranno utilizzare la nuova funzione “Sblocca con Apple Watch“, che si rivelerà utile per sbloccare un iPhone utilizzando un Apple Watch loggato e impostato come metodo di autenticazione secondario.

Le altre funzioni emerse con iOS 14.5 beta 1

Andando avanti, si scopre anche che con iOS 14.5 avremo finalmente il supporto 5G per il dual-SIM, almeno per quanto concerne i possessori di un iPhone 12. Altro dettaglio non trascurabile, poi, si riferisce al fatto che con iOS e iPadOS 14.5 sarà possibile utilizzare i più recenti controller PlayStation 5 DualSense, oltre a quelli della serie X Xbox con ‌iPhone‌ e ‌iPad‌. È altrettanto probabile che, nel corso delle prossime settimane, Apple TV supporti i nuovi controller attraverso il rilascio del nuovo aggiornamento tvOS 14.5.

Dai primi riscontri pervenuti dal pubblico che ha avuto modo di testare l’upgrade, poi, emerge che iOS 14.5 abbia anche una funzione che consente a Siri di chiamare i servizi di emergenza, sfruttando il semplice comando “Ehi ‌Siri‌, chiamata di emergenza”. Come accennato giorni fa, ci saranno importanti novità anche sul fronte privacy, in quanto con iOS 14.5, gli sviluppatori dovranno chiedere l’autorizzazione di un utente per accedere al suo “identificatore pubblicitario casuale“.

A completare il quadro, troviamo anche piccole modifiche al design che sono state apportate all’app Podcast. Senza dimenticare la nuova opzione che aiuta ad ordinare gli elenchi in Promemoria per data di scadenza, data di creazione, priorità o titolo. Dunque, ci sono diverse ragioni per testare da subito iOS 14.5. Dunque, fate molta attenzione alle informazioni raccolte fino a questo momento sul nuovo aggiornamento.