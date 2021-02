Un televoto lampo e finto ha salvato Alda D’Eusanio ieri sera al Grande Fratello Vip 2020. In molti si aspettavano la squalifica della concorrente, dopo quello che è successo a Fausto Leali tempo fa (e non solo), ma così non è stato. La produzione e lo stesso Alfonso Signorini hanno annunciato un provvedimento ma non c’è stata alcuna punizione perché si è rimesso tutto nelle mani del pubblico che ha votato per salvare l’opinionista e conduttrice dall’eliminazione. Coscienza pulita per la produzione e rabbia per il pubblico visto che non ha apprezzato la disparità di trattamento tra concorrenti e, soprattutto, nemmeno il metodo di votazione visto che in molti hanno lamentato i rallentamenti e i problemi all’app ieri sera. Tutto regolare?

Ancora una volta su questo ci sono tanti dubbi ma il salvataggio di Alda d’Eusanio non ha fatto saltare sulla sedia solo il pubblico ma anche Mario Balotelli che nelle scorse ore si era pronunciato sulla questione e ieri sera è tornato a farlo.

Proprio ieri sera Mario Balotelli ha subito rilanciato:

“Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più è dimostrazione di una ignoranza inaccettabile. L’Italia, ragazzi, come dico sempre è il paese più bello del mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste”.

Inutile dire che anche lui è stato preso di mira sui social e proprio per via del fatto che non è un esempio di eleganza e di politicamente corretto non dopo quello che è successo con il suo ingresso in casa e la famosa “battuta” ai danni di Dayane Mello. E allora perché lamentarsi ora per quello che è accaduto con Alda d’Eusanio? A parte il pubblico, gli unici a doversi indignare sono quei personaggi che sono finiti alla gogna per molto meno o, magari, per la stessa cosa, ma chi ha seguito questa edizione del Grande Fratello Vip 2020 sa bene che si sono usati spesso due pesi e due misure.