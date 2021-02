In attesa dell’annuncio ufficiale da parte di Netflix sulla data della première, è ormai chiaro che le riprese de La Casa di Carta 5 siano in dirittura d’arrivo, tanto è vero che si sta lavorando alla campagna di marketing per il lancio dei nuovi episodi. A confermarlo sono alcuni degli attori della serie dei record di Netflix, un format che resiste nella top5 delle più viste al mondo nonostante l’assalto di recenti successo come La Regina degli Scacchi e soprattutto del fenomeno mondiale Bridgerton.

La Casa di Carta 5 potrebbe uscire già nel corso dell’estate, o perfino in primavera inoltrata, a seconda di quando tempo si renderà necessario in post-produzione. A quanto pare, infatti, le riprese sono quasi al termine e alcuni attori stanno partecipando alle agli shooting per la campagna pubblicitaria della serie (poster, clip, immagini promozionali).

Sia Álvaro Morte che Najwa Nimri – rispettivamente Il Professore e l’ex ispettrice di polizia Alicia Sierra nella serie, gradi protagonisti del finale della quarta stagione – hanno condiviso su Instagram una nota ricevuta da parte di Netflix: la produzione li ringraziava per il lavoro svolto per il piano di marketing de La Casa di Carta 5, spiegando che la stagione sarà lanciata in grande stile con una campagna che arriverà a tutti i fan del mondo.

Non vuol dire che le riprese della serie siano necessariamente finite, ma il fatto di aver iniziato a lavorare ai contenuti promozionali lascia presumere con ragionevole certezza che un annuncio ufficiale per la premiere de La Casa di Carta 5 sia in arrivo.





Le riprese de La Casa di Carta 5 sono partite la scorsa estate con l’annuncio che la nuova stagione avrebbe visto la fine della rapina alla Banca di Spagna, trama partita con la terza stagione e proseguita nella quarta. Presumibilmente dovrebbe essere anche l’ultimo capitolo della serie, anche se ci sono rumors su un possibile rinnovo o la produzione di uno o più spin-off.

Intanto a marzo arriva la nuova serie del creatore de La Casa di Carta, Alex Pina, che con la sua Vancouver Media ha prodotto per Netflix l’action drama spagnolo Sky Rojo, una serie che sembra avere il compito di scaldare il pubblico in attesa dell’uscita de La Casa di Carta 5.