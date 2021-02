In un momento storico in cui i contenuti audio stanno recuperando centralità sul web, a partire dal podcasting passando per l’audiolibro, è possibile conciliare la passione per le serie tv e quella per la lettura passando attraverso l’ascolto.

Sulla piattaforma Storytel, ad esempio, sono disponibili alcuni dei libri da cui sono state tratte serie tv tra le più seguite degli ultimi anni, da L’Amica Geniale a La Regina degli Scacchi fino al fenomeno mondiale Bridgerton.

Ecco alcuni degli audiolibri disponibili per scoprire i romanzi da cui sono state tratte serie e miniserie tv.

L’Amica Geniale

Il primo libro della tetralogia di Elena Ferrante è disponibile su Storytel letto da Anna Bonaiuto. Si tratta del libro che introduce lo spettatore nel rione napoletano in cui crescono le piccole Lila e Lenù tra povertà, miseria e una grande voglia di riscatto attraverso l’istruzione e la conquista di un’autonomia dal patriarcato dominante negli anni Cinquanta. La serie è disponibile su Raiplay e TIMVision.

La Verità sul Caso Harry Quebert

Il thriller da cui è stata tratta l’omonima serie in dieci episodi con Patrick Dempsey è letto dall’attore Gioele Dix. Il romanzo di Joel Dicker è un intreccio complesso su più piani temporali che racconta l’omicidio dell’adolescente Nola, innamorata del letterato Harry Quebert che diventa il principale sospettato del suo assassinio 30 anni dopo la loro storia clandestina. Un intreccio di fatti e personaggi che costruisce un fitto mistero intorno al delitto e instilla dubbi costanti sul colpevole. La miniserie è disponibile su Mediaset Play.

La Regina degli Scacchi

Ultimo arrivato nel catalogo di Storytel, il 29 gennaio, è il libro di Walter Tevis che racconta la storia di Beth, ragazzina orfana nell’America degli anni ’50 che svilupperà un talento geniale per gli scacchi fino ad arrivare a competere con i più grandi campioni del mondo. La sua avvincente ascesa in un mondo maschile e maschilista, rivelazione su Netflix lo scorso autunno, è raccontata nell’audiolibro dalla voce di Giada Bonanomi.

Fedeltà

Il romanzo di Marco Missiroli diventerà presto una serie Netflix: il libro che racconta le dinamiche interne di una coppia di trentenni alle prese con la routine, i sospetti tradimenti, il dilemma di comprare una casa per duellare una unione in cris, gli interrogativi sui reciproci sentimenti, sarà adattata in una miniserie con protagonisti Michele Riondino e Lucrezia Guidone. È disponibile su Storytel letto da Alberto Bonavia.

Il Duca e Io

Il fenomeno del momento su Netflix è indubbiamente Bridgeton, la prima serie della casa di produzione ShondaLand per Netflix, già rinnovata per una seconda stagione dopo l'incredibile successo che ne ha fatto la serie originale più vista in assoluto sulla piattaforma. Su Storytel è disponibile il primo libro della saga letteraria Bridgerton di Julia Quinn, dal titolo Io e il Duca da cui è stata tratta la prima stagione, letto da Claudia Cassani.

