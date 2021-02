Un cast stellare e tre premi Oscar per Solos che ha già ottenuto l’attenzione degli addetti ai lavori e di milioni di fan in tutto il mondo. Proprio poco fa la piattaforma ha annunciato l’arrivo della nuova serie antologica, un dramma firmato dal produttore e showrunner David Weil (Hunters). Nel cast della serie prenderanno posto Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, che da soli basterebbero a convincere anche i palati più sopraffini ma a loro si uniranno anche la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.

Solos sarà disponibile nel 2021 in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 240 paesi nel mondo e lo stesso David Weil ha spiegato: “Sono felicissimo di dar vita a Solos con questo gruppo di artisti che ammiro profondamente. Ho creato questo lavoro con il desiderio di raccontare storie che parlino di legami, di speranza e della ricerca di quel comune senso di umanità che ci unisce tutti. Sono immensamente grato a Jennifer Salke e ai miei incredibili partner in Amazon per il loro incrollabile supporto e per la collaborazione in questo progetto così speciale”.

Fino a questo momento il progetto era senza titolo o, almeno, non ne aveva uno ufficiale, ma quello che è certo è che i lavori sono iniziati ormai da qualche mese, da quando, lo scorso autunno, Amazon ne ha ordinato la serie. Solos sarà una serie antologica in sette episodi destinata a far riflettere esplorando i significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli raccontando proprio le storie uniche incentrate su singoli personaggi, ciascuna vissuta in tempi e con punti di vista differenti facendo emergere la comunione dell’esperienza umana nonostante la solitudine del singolo.

Solos, prodotta dagli Amazon Studios, porta la firma di Weil, Sam Taylor-Johnson e Laura Lancaster alla produzione esecutiva mentre il ruolo di producer è di Pixie Wespiser nel ruolo di producer. Taylor-Johnson dirigerà due episodi, mentre per Weil sarà l’esordio come regista. Tra i registi degli episodi si annoverano anche Zach Braff e Tiffany Johnson.