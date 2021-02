Ci sono alcune informazioni da esaminare più da vicino in questi minuti, per quanto riguarda i problemi TIM di oggi 1 febbraio riscontrati sia su rete mobile, sia su linea fissa. Dopo le anomalie di inizio 2021, che abbiamo trattato in tempo reale anche sul magazine, cerchiamo di capire cosa stia avvenendo questo lunedì. Già, perché se da un lato non ci sono i presupposti per parlarvi di un vero e proprio down al momento della pubblicazione del nostro articolo, allo stesso tempo il malfunzionamento non va in alcun modo sottovalutato dai tecnici.

I problemi TIM di oggi 1 febbraio su rete mobile e linea fissa

Come si può notare attraverso gli aggiornamenti che ci arrivando da Down Detector, i problemi TIM del 1 febbraio sono emersi poco prima delle 13. La curva delle segnalazioni è impennata all’improvviso e, almeno per ora, abbiamo lamentele sia sul mancato funzionamento della linea fissa, sia per quanto concerne la rete mobile. Numeri non indifferenti, ma neanche tali da indurmi a parlare di blackout. L’ipotesi più probabile, allo stato attuale, è che possa trattarsi di un disservizio geolocalizzato in determinate aree del Paese.

In questi minuti, va detto, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica sui problemi TIM segnalati da alcuni utenti, ma è chiaro che ci si aspetti un segnale nel più breve tempo possibile dall’operatore. Solo così sarà chiara l’origine del disservizio, sperando naturalmente che il tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile. Anche perché parliamo di una rete assai utilizzata nel nostro Paese.

Situazione, dunque, in continuo divenire, al punto che non esiterò ad aggiornare l’articolo, qualora dovessero venire a galla ulteriori spunti a proposito dei problemi TIM segnalati da diversi utenti oggi 1 febbraio. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi la rete mobile o la linea fissa dell’operatore in questione. Nel frattempo, sentitevi liberi di commentare l’articolo odierno.