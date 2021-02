Abbiamo finalmente notizie positive sul versante bonus collaboratori sportivi, almeno per quanto riguarda coloro che aspettavano da tempo notizie sul saldo di novembre. Se da un lato la situazione riguardante la quota di gennaio è critica, visto che la crisi di governo produrrà per forza di cose dei ritardi con il primo bimestre 2021 (ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, citando tra le altre cose le parole del Ministro Spadafora), allo stesso tempo bisogna concentrarsi su chi da mesi non ha alcun contributo dallo Stato.

Chiarimenti su bonus collaboratori sportivi novembre con domande ancora in istruttoria

Ci sono due cose da dire oggi 1 febbraio, a mio avviso, per quanto riguarda il bonus collaboratori sportivi relativo al mese di novembre. In particolare, da un lato abbiamo una nota ufficiale di Salute e Sport, come emerso dalla pagina ufficiale su Facebook, con cui abbiamo preso atto che la stragrande maggioranza dei pagamenti sia stata sbloccata una volta per tutte (consiglio a tutti di consultare la comunicazione, nel dettaglio, per capire come stiano evolvendo le cose dal punto di vista numerico). Dall’altro, voglio invece rassicurare chi ha timori in queste ore.

Sempre a proposito del bonus collaboratori sportivi su novembre, leggo sui social che in tanti siano in pensiero, considerando che all’interno dell’app si nota come la domanda inoltrata in precedenza risulti ancora in istruttoria. Una questione particolarmente delicata, nella percezione del singolo utente, ma che è fine a sé stessa. Secondo alcune informazioni che ho avuto modo di raccogliere, infatti, l’app in questione viene aggiornata con grande ritardo, motivo per il quale lo “stato” che trovate lì non indica l’effettiva situazione inerente la vostra domanda.

Diverso il discorso nel caso in cui abbiate ricevuto un messaggio di posta elettronica o un SMS. Eventuali comunicazioni personalizzate, infatti, saranno decisamente più indicative sullo status dei bonus collaboratori sportivi. Almeno per quanto riguarda novembre, visto che per gennaio 2021 si va per le lunghe.