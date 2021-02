Sfera Ebbasta duetta con Steve Aoki e replica il featuring già presente in Famoso nella traccia Salaim Halaikum. A questo giro il trapper di Cinisello Balsamo si unisce a una schiera di numeri uno per favorire il sincretismo tra la scena internazionale e quella italiana.

Mambo, questo il nome del nuovo featuring in cui Sfera Ebbasta duetta con Steve Aoki, è il risultato di una collaborazione fatta di ospiti eccellenti. Troviamo, infatti, anche Sean Paul, El Alfa, Willy William e Play-N-Skillz. Il brano è un mambo rivisitato, come il titolo suggerisce, che si apre con la nobile citazione di Minnie The Moocher di Cab Calloway resa celebre dal fortunatissimo film The Blues Brothers di John Landis che ha visto trasformare John Belushi in leggenda.

Il testo unisce tre idiomi fondamentali: inglese, spagnolo e italiano. Anche a questo giro la musica di Gionata Boschetti fa breccia nella scena internazionale ed è lo stesso “trapper di Ciny” a confermarlo con soddisfazione. La scelta è ricaduta su questo pop latineggiante e frivolo scelto appositamente da Steve Aoki come “parco giochi”, testuali parole, nelle quali è sempre possibile trovare la combinazione giusta di suoni, dinamiche e leggerezza.

Già nel documentario Famoso – The Movie è stato sottolineato quanto Sfera Ebbasta abbia il merito di aver sdoganato la trap italiana nel difficile e impenetrabile mondo della trap internazionale. L’intento di Steve Aoki era proprio questo: creare un brano che fosse una bandiera di fratellanza e che rompesse ogni barriera.

Mentre Sfera Ebbasta duetta con Steve Aoki è in atto dunque la restituzione di un piacere: in Famoso il producer di Miami ha impreziosito la tracklist e ora Gionata Boschetti viene accolto come l’amico fidato sul quale fare affidamento per arricchire ulteriormente la scena statunitense.

[Intro]

Ready?

[Chorus]

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Ay, ay, ay, yeah

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Es el nuevo mambo, baby

Quema que e’ fuego

Es el nuevo mambo, baby

[Verse 1: El Alfa]

Bela, merengue, bachata, guaracha

Lo que má’ me gusta, mami, e’ cuando tú te agacha’

Todo’ lo’ latino’ en el mundo con la cultura, -tura

Que el dominicano pare en cura

‘Toy desacato, mami, tú tiene’ que moverlo

Ponte lo’ bíquini que ese booty, quiero verlo

Ya soy tu papi, tú tiene’ que tenerlo

Y lo quе yo te dé, tú tiene’ quе cogerlo

Cógelo, cómetelo to’

Cógelo, cómetelo to’

Cógelo, cómetelo to’

To-to-to, to-to-to

Cógelo, cómetelo to’

Cógelo, cómetelo to’

Cógelo, cómetelo to’

To-to-to, to-to-to

[Chorus]

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Ay, ay, ay, yeah (To’ el mundo brindando)

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Es el nuevo mambo, baby

(Brr)

Tra, tra, tra, tra, tra

(Yo)

Tra, tra, tra, tra, tra (Yo)

Es el nuevo mambo, baby

[Verse 2: Sean Paul]

Hot gyal ah whine up inna di club

Bad gyal ah whine up inna di club, come on now

Hot gyal ah whine up inna di club

Bad gyal ah whine up inna di club, come on now

So mi gi dem di bubbly-bub

So mi gi dem di bubbly-bub and it’s on now

Sexy, mi want trouble it up

Sexy, mi want trouble it up, so come on now

Big vibe, we creating

My girl, if you don’t wanna nuh play ting

Kick di door out, walk in, straight in

Baby girl, yuh fi give me my ratings (How yuh mean?)

Di gal dem mi chasing

Right away di bad vibe it erasing

‘Cah di gal dem looking so amazing

Mi haffi love Father God and praise him

[Chorus]

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho (Haha)

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Es el nuevo mambo, baby

[Post-Chorus: Sean Paul]

Girl, i got the style you love

Burn, mi ‘bout to burn it up

Turn, mi ‘bout to turn it up

Bang-badang-badang, bang-badang-badang

Girl, you got the style I love

Burn, mi ‘bout to burn it up

Turn, mi ‘bout to turn it up

Bang-badang-badang, bang-badang-badang

[Verse 3: Sfera Ebbasta]

Sono in alto come un jet

Sto volando sul jetset

Ho una tipa sopra al jet, skrrt

Si chiama Chanel

Oh-oh, eh-eh

Lo so che ce l’hai con me

Perché faccio mucho grano

Mucha plata, mucho cash

Okay, sì, schiaccia play

Che così mi schiaccio lei

Nel backstage

Sono con gli amici miei

A fumare Mary Jane

Sai che sono io lo show

Tu smettila con la dro’

Che si vede che sei fatto

Ti muovi come un robot

[Chorus]

Hali, hali, hali, ha

Hali, hali, hali, ha

Holi, holi, holi, ho

Holi, holi, holi, ho (Haha)

Hili, hili, hili, hi

Hili, hili, hili, hi

Ay, ay, ay, yeah

Es el nuevo mambo, baby

[Outro: El Alfa]

Es Steve Aoki, Willy William, El Animal

Es el nuevo mambo, baby