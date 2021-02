Doccia fredda con i problemi al sito Salutelazio.it proprio in questa mattinata del 1 febbraio. In concomitanza con il via alle prenotazioni del vaccino Covid-19, il portale dedicato della regione guidata da Luca Zingaretti non funziona a dovere, anzi per i più risulta del tutto irraggiungibile.

Il via alle prenotazioni del vaccino Covid-19 doveva esserci in realtà lo scorso lunedì 25 gennaio. Per il ritardo nelle consegne di nuovi lotti di vaccino da parte di Pfizer-Biontech ma anche di Moderna, si è poi optato per un rinvio della campagna (dedicata però solo agli over 80) di una settimana. Ebbene, al nuovo appuntamento di quest’oggi forse si è arrivati un po’ impreparati considerando che la maggior parte di cittadini che provano ad accedere al portale non riesce neanche a visualizzarne la home o si registrano comunque importanti rallentamenti.

I problemi al sito Salutelazio.it sono cominciati poco prima delle 8, ora fatidica in cui doveva scattare proprio il via alle prenotazioni del vaccino Covid-19. Ebbene, la mole di traffico contemporaneo riversato sulla piattaforma deve aver mandato in tilt i server, almeno al momento di questa pubblicazione. Un presto ritorno alla normalità è auspicabile ma per il momento non è certo. Il profilo social Twitter Salute Lazio appunto, per il momento, non ha ancora chiarito quali siano le anomalie in corso ma neanche ha rilasciato alcun feedback sulla procedura di prenotazione.

Una volta superati tutti i problemi al sito Salutelazio.it (si spera già nel prosieguo della mattinata), i cittadini residenti nella regione ultraottantenni, o chi per loro, potranno semplicemente prenotarsi per il loro vaccino anti Covid-19, tenendo a portata di mano due sole informazioni, ossia il loro codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. Il via definitivo alle somministrazioni partirà il prossimo 8 febbraio. Gli interessati otterranno dunque l’informazione puntuale sul giorno, orario e sede esatta dove riceveranno la prestazione.