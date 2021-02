In un certo senso On My Block è stata rinnovata e cancellata insieme. La quarta stagione ci sarà, ma sarà anche l’ultima per l’apprezzatissima commedia di Lauren Iungerich, che avrà un capitolo finale da 10 episodi (due in più rispetto alla terza stagione) le cui riprese partiranno a marzo 2021.

Confermato l’intero cast di On My Block con le star Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia e Julio Macias che torneranno per la quarta stagione di questo racconto di formazione adolescenziale ambientato in un quartiere di Los Angeles.

I giovani attori – in particolare Capri, Genao, Gray, Tinocoall e Garcia – avevano negoziato degli aumenti di stipendio considerevoli in previsione di potenziali rinnovi per una quarta e quinta stagione di On My Block, ma Netflix ha deciso di terminare la serie prima che i loro contratti vedano uno scatto di retribuzione fino oltre 1 milione di dollari per episodio.

La quarta ed ultima stagione di On My Block sarà comunque molto remunerativa per gli attori, che dopo la negoziazione di luglio 2019 otterranno 850.000 dollari a episodio. Il loro stipendio è cresciuto progressivamente in questi anni passando, dopo il successo della serie, da una retribuzione iniziale di 200.000 dollari a episodio per la prima e seconda stagione a quella di 650.000 per la terza, fino all’aumento dell’estate 2019 per la quarta stagione.

Netflix ha deciso di rinnovare On My Block ma di darle un orizzonte conclusivo, così da evitare anche una lievitazione dei costi di produzione insostenibile in tempi difficili come quelli segnati dalla pandemia. E d’altronde è abbastanza comune per la piattaforma chiudere i suoi format originali dopo poche stagioni, basti guardare ad Atypical, Dear White People e Ozark che hanno tutte quattro stagioni, oppure a Il Metodo Kominsky, Lost in Space e Dead To Me che si dono concluse a quota tre stagioni.