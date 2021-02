Prosegue la programmazione in prima serata su NCIS 16 su Rai2 con l’ultima parte di stagione, già in onda nell’autunno 2019 e ora in replica in attesa dei nuovi episodi inediti.

Oltre ad essere in onda nel preserale ogni giorno, NCIS 16 su Rai2 è tornata in onda con gli ultimi episodi di stagione lo scorso lunedì 25 gennaio, probabilmente per favorire una programmazione che riproporrà anche la diciassettesima stagione prima degli episodi inediti di NCIS 18 in arrivo ad aprile.

Quello in onda il 1° febbraio è un doppio episodio dalla trama unica, dai titoli originali Judge, Jury… (16×21) e …And Executioner (16×22). In italiano la traduzione dei titoli è diventata rispettivamente Giustizia o Vendetta e Vendetta o Giustizia.

Ecco la trama degli episodi di NCIS 16 su Rai2 il 1° febbraio, in prima serata dalle 21.15.

Dopo aver analizzato tracce di DNA in un caso irrisolto, Kasie risolve un caso di omicidio di 30 anni prima, ma una scappatoia nel sistema legale può liberare il sospettato del delitto. Inoltre, McGee visita una società di tecnologia d’élite nella Silicon Valley che gli presenta un’offerta di lavoro per una posizione altamente remunerativa.

Dopo che l’NCIS ha scoperto un conto bancario governativo segreto che finanzia una rete nazionale di giustizia privata, il team deve determinare chi agisce come giudice e giuria.

Lunedì 8 febbraio andrà in onda il finale di stagione di NCIS 16 su Rai2, con gli ultimi due episodi intitolati Tempo Perso e Figlie. Si tratta del finale shock che ha riportato in scena uno dei personaggi più amati della serie, che appare anche in più episodi della diciassettesima stagione con un arco narrativo che coinvolge l’intero team dell’NCIS. Ecco le trame degli ultimi episodi di NCIS 16.

Un artigliere della Marina viene trovato morto da due senzatetto. Iniziano le indagini, ma sui componenti dell’N.C.I.S. grava una strana ansia…