Due nuovi ingressi italiani nella seconda stagione della serie spagnola Toy Boy: Michele Morrone di 365 Giorni e Federica Sabatini di Suburra si uniscono al cast della serie rinnovata da Netflix. Dopo il flop di ascolti su Antena3, Toy Boy era approdata sulla piattaforma streaming sperando di replicare il successo di altri format spagnoli: non ha certo avuto lo stesso richiamo di titoli come La Casa di Carta o Elite, ma ha comunque conquistato il rinnovo da parte di Netflix che produrrà 10 nuovi episodi insieme ad Atresmedia in collaborazione con Plano a Plano.

La casa di produzione ha annunciato di aver scritturato Michele Morrone, ex concorrente di Ballando Con Le Stelle e attore protagonista del film erotico 365 Giorni, distribuito proprio da Netflix lo scorso anno e balzato al primo posto tra i più visti in Italia e in altri paesi del mondo nonostante la qualità drammaturgica francamente inesistente. Michele Morrone è apparso anche in piccoli ruoli in fiction Rai e Mediaset come Che Dio ci Aiuti 3, Squadra Antimafia 6, Provaci ancora Prof! 6 e I Medici ed è stato tra i protagonisti della serie Sirene di Ivan Cotroneo.

Insieme a Michele Morrone, in Toy Boy 2 ci sarà un’altra italiana, Federica Sabatini, che ha avuto il suo primo grande ruolo in Suburra – La Serie: nelle stagioni 2 e 3 della serie Netflix, ha interpretato Nadia Gravone, compagna e socia in affari di Aureliano Adami (Alessandro Borghi).

Le riprese della seconda stagione di Toy Boy con Michele Morrone e Federica Sabatini inizieranno nelle prossime settimane, nuovamente in Costa del Sol, dove la trama di questo thriller erotico è ambientata. Nella nuova stagione lo spogliarellista Hugo Beltrán, dopo aver dimostrato la sua innocenza rispetto ad un’accusa di omicidio, deve cercare la verità sulla morte dell’avvocatessa che lo ha difeso e di cui si è innamorato.

Insieme a Michele Morrone e Federica Sabatini, nel cast della serie ci saranno i volti del cast principale della prima stagione, tra cui Jesús Mosquera, Cristina Castaño e María Pedraza (già vista in Elite e La Casa di Carta, ex compagna del collega Jaime Lorente). La nuova stagione non passerà dalla programmazione generalista in Spagna ma arriverà direttamente in streaming su Netflix in tutto il mondo, presumibilmente nel 2022.