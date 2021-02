Il tour di Anastasio è stato nuovamente posticipato. I concerti in programma nel 2020, rimandati al mese di marzo 2021, sono stati ancora posticipati. Le nuove date sono quelle valide per l’autunno di quest’anno.

Il tour di Anastasio si sarebbe dovuto tenere dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2020, con il brano Rosso Di Rabbia, estratto dall’album Atto Zero. Il tour nei club lo avrebbe dovuto portare a presentare dal vivo i brani contenuti nel nuovo disco di inediti ma è già passato quasi un anno dal rilascio.

A causa della pandemia globale da Covid-19, i concerti di Anastasio si spostano nuovamente tutti e le date slittano al mese di ottobre 2021. Salvo nuove complicazioni, l’Italia dovrebbe essere già a buon punto della campagna vaccinale avviata nelle scorse settimane e i concerti del rapper potrebbero effettivamente tenersi nelle date comunicate.

Il tour 2021 di Anastasio è atteso in partenza il 7 ottobre da Bologna per poi far tappa a Firenze il giorno successivo. Il 13 ottobre l’artista sarà a Torino e il 14 ottobre a Milano per un concerto al Fabrique. Il 16 ottobre Anastasio si esibirà a Trento e il 17 ottobre a Padova; il 21 sarà attobre a Napoli (Duel).

La tournée di Anastasio si chiuderà con un doppio evento allo Spazio Rossellini di Roma, rispettivamente il 22 e il 23 ottobre, recuperi del 19 marzo e del 20 marzo 2021.

I biglietti già acquistati restano validi per i relativi nuovi appuntamenti secondo questo calendario:

07 OTTOBRE – BOLOGNA – ESTRAGON (recupero del 4 marzo 2021)

08 OTTOBRE – FIRENZE – VIPER (recupero del 5 marzo 2021)

13 OTTOBRE – TORINO – TEATRO DELLA CONCORDIA (recupero del 11 marzo 2021)

14 OTTOBRE – MILANO – FABRIQUE (recupero del 10 marzo 2021)

16 OTTOBRE – TRENTO – SANPABOLIS (recupero del 14 marzo 2021)

17 OTTOBRE – PADOVA – HALL (recupero del 13 marzo 2021)

21 OTTOBRE – NAPOLI – DUEL (recupero del 18 marzo 2021)

22 OTTOBRE – ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 19 marzo 2021)

23 OTTOBRE – ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 20 marzo 2021)



La data prevista il 18 ottobre 2020 all’Aferlife di Perugia non potrà essere recuperata.