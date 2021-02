Nella raccolta dei 5 più grandi successi di Harry Styles c’è tutta la storia di un artista che è riuscito ad affrancarsi dagli One Direction per dimostrare il suo talento in una esplosiva carriera solista. Oggi il cantautore di Redditch è una star mondiale, capace di far parlare di sé con la musica e con le battaglie sociali.

Dopo 5 album pubblicati con il progetto precedente, Harry Styles si è fatto le ossa con due album quest’anno è ritornato all’attacco con un nuovo singolo uscito a sorpresa. Ecco i 5 più grandi successi di Harry Styles.

Two Ghosts (2017)

Dalle forti influenze country folk, Two Ghosts è contenuta nell’album di debutto Harry Styles (2017) e racconta le dinamiche che si manifestano alla fine di una relazione con il protagonista che si mette in discussione.

Harry Styles Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Sign Of The Times (2017)

Anche Sign Of The Times è contenuta nel disco di debutto, e il successo è dovuto anche alla scelta di Billboard come “migliore brano rock del 2017”, un vero record per un cantautore al suo debutto solita.

Lights Up (2019)

Lights Up è il primo estratto dal secondo disco Fine Line (2019), e prima della sua uscita Harry Styles aveva tappezzato diverse città del mondo con la scritta: “Do you know who you are?”, un hype giustificato dall’eccellente qualità del brano.

Adore You (2019)

Adore You, vuoi per omonimia con il singolo di Miley Cyrus e vuoi per le straordinarie abilità vocali del cantautore britannico, è una delle canzoni d’amore più belle scritte dall’uomo. A questo giro Harry Styles promette alla sua amata ogni cosa, e lo fa con parole piene di poesia e passione.

Treat People With Kindness (2021)

Treat People With Kindness entra di diritto tra i 5 più grandi successi di Harry Styles: il video è uscito a sorpresa nel giorno di Capodanno con la partecipazione straordinaria dell’attrice Phoebe Waller-Bridge, la star di Fleabag.