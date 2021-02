E’ scoppiata la guerra tra Gattuso e De Laurentiis. Il futuro del Napoli è incerto nel mese più difficile dell’anno. Gattuso ha sparato ad alzo zero contro De Laurentiis dopo la non gloriosissima vittoria contro il Parma. Parole durissime di “delusione” che mai un allenatore in carica aveva utilizzato contro De Laurentiis.

Gattuso non si è sentito adeguatamente protetto dal Presidente De Laurentiis riguardo ai “boatos” che allungavano l’ombra di Benitez, Mazzarri, Allegri e persino Sarri sulla sua panchina. La sortita di Gattuso squarcia il velo di tensione che cova sotto la cenere (leggi di più). Pur essendo il Napoli in corsa per i traguardi stagionali ( quarto posto Champions, semifinale Coppa Italia, Sedicesimi Europa League) , il crollo di prestazioni e risultati dell’ultimo mese ha turbato i tifosi ed il Presidente.

La squadra viaggia al di sotto del suo potenziale ed in quattordici mesi di lavoro, Gattuso non è riuscito a dare gioco e personalità ad un gruppo che appare talvolta in preda alla paura paralizzato nella testa e nelle gambe. Anche al cospetto di squadra di terza fascia come il Parma. I traguardi sono dunque ad altissimo rischio ed il calendario del mese di febbraio ogni tre giorni propone una gara decisiva. Rispetto all’Inter di Conte ed alla Juve di Pirlo, il Napoli appare in ritardo.

E’ normale che in un simile scenario De Laurentiis si guardi intorno ed apra un giro di consultazioni, ove la situazione dovesse precipitare. Senza per questo far mancare l’appoggio al tecnico attuale. De Laurentiis è stato due volte la scorsa settimana in ritiro con gli azzurri ed ha parlato con Gattuso al quale è stata anche ribadita, a mezzo tweet ufficiale, la fiducia.

Ovviamente una fiducia legata ai risultati e ad una decisa inversione di rotta sul piano del gioco e del carattere. Gattuso ha risposto a questa fiducia con un attacco a testa bassa. La tensione in casa Napoli è alle stelle, alla vigilia della semifinale d’andata contro l’Atalanta, del turno di Europa League e dei big match contro Juventus e Roma. La situazione è dunque precipitata; nessun esito si può escludere a cominciare dall’esonero del tecnico. De Laurentiis per intanto morde il freno, ma è furibondo. Ogni partita ed ogni passo falso potrebbero risultare fatali a Gattuso. A meno che non scatti l’effetto Pioli. Il tecnico del Milan era stato già avvicendato; poi la striscia di risultati vincenti ha fatto cambiare idea alla società.